Yemekten sonra çay ya da kahve içmek zararlı mı?

Halk arasında çay ya da kahvenin öğünlerden sonra içilmesinin demir emilimini azalttığı düşüncesi oldukça yaygındır.

Ancak bu endişenin ne kadar haklılık payı olduğu da tartışılır.

Zira kısmen doğru olsa da yapılan deneyler demir emilimindeki azalmanın sağlıklı bireylerietkileyecek düzeyde olmadığını göstermektedir.

Çay ve kahve içerdikleri tanen ve klorojenik asit gibi polifenolik bileşikler nedeni ile non-hem demirin emilimini kısıtlar.

Özellikle siyah çayda bulunan tanenler bitkisel kaynaklardan aldığımız demirin vücutta kullanılabilirliğini olumsuz etkiler.

Askorbik asit, doğada birçok meyve ve yeşil yapraklı bitkide bulunur. Gündelik hayatta C vitamini olarak andığımız askorbik asit non-hem demirin emilimini artırır.

Bu da demektir ki yeterince et, balık ve C vitamini tüketen sağlıklı kişilerde içilen çay ve kahve risk oluşturacak düzeyde demir eksikliğine yol açmaz.

Uzmanlar demir eksikliği sorunu yaşayanlar bireylerin öğünlerle birlikte çay ve kahve tüketmemesini, öğünlerden sonra da en az bir saat beklemelerini tavsiye ediyor.