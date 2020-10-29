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Yemek yiyenlerin masasına çarptı! Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.
GÜNDEM 29.10.2020, 23:46
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Şanlıurfa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç market önüne koydukları masada yemek yiyen kişilere çaptı. Kazada yemek yiyen kişilerle araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır yolu üzerinde meydana geldi. Diyarbakır istikametine giden Cengiz Balay yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarındaki market önünde yemek yiyen 6 kişiye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Cengiz Balay ile Süleyman Kılıç, Mustafa Çiftçi, Mehmet Tatar, Ramazan Kısak, İrfan Fahri Coşkun, Ahmet Coşkun ve Hasan Çoşkun'u kentteki hastanelere kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Süleyman Kılıç'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır yolu üzerinde meydana geldi. Diyarbakır istikametine giden Cengiz Balay yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarındaki market önünde yemek yiyen 6 kişiye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Cengiz Balay ile Süleyman Kılıç, Mustafa Çiftçi, Mehmet Tatar, Ramazan Kısak, İrfan Fahri Coşkun, Ahmet Coşkun ve Hasan Çoşkun'u kentteki hastanelere kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Süleyman Kılıç'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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