Yemde büyük vurgun!

ANKARA / Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan ve eski milletvekillerinden Hasan Fehmi Kınay’ın Genel Müdürlük yaptığı Tarım Kredi Yem, büyük bir yolsuzluk iddiasıyla çalkalanıyor. Müfettişlerin yaptığı incelemelerde İzmir Bölge Birliğine bağlı Sarayköy Tarım Kredi Kooperatifi ile Denizli Yem Fabrikası arasında toplam 20 milyon liralık bir vurgun tespit edilirken, yaşanan skandal sır gibi saklanıyor. Denizli Yem Fabrika Müdürü Cem Karataş’ın sessiz sedasız görevden alındığı belirtilirken, Sarayköy Tarım Kredi Kooperatifi Müdiresi Gülşen Kocabaş’ın de geçici bir süreliğine açığa alındığı kaydediliyor.



Yetiştirici ve üreticiler yem fiyatlarından dolayı ciddi bir mağduriyet yaşadığı bir dönemde, Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Tarım Kredi Yem, büyük bir yolsuzluk iddiasıyla çalkalanıyor. Tarım Kredi Yem Denizli Şubesinde, bir ihbar üzerine yaklaşık iki aydır müfettişler tarafından yapılan incelemelerde başta zimmete para geçirme olmak üzere usulsüz nakliye faturaları, usulsüz bir şekilde hesaplar arası virman yapılması, stok hammaddelerinin isimlerinin ve fiyatlarının değiştirilmesi ve stok açıkları gibi birçok cürüm tespit edildi. Müfettişlerin tespitlerine göre, vurgunun faturası 20 milyon lirayı bulurken, bunun 6 milyon lirasının fabrika ayağında geri kalanının da kooperatif ayağında yaşandığı yönünde ciddi tespitlerde bulundu.



Müfettişler, Tarım Kredi Yem Denizli Şubesi ile Sarayköy Tarım Kredi Kooperatifi ayağında işlenen yolsuzlukla ilgili olarak kapsamlı bir rapor hazırladığı ve bu raporu Merkez Birliğine teslim ettiği kaydediliyor. Merkez Birliğinin sunulan raporla ilgili nasıl bir karar vereceği ise merak ediliyor.



Müfettişlerin tespitine göre, Denizli Yem Fabrikası Sarayköy Tarım Kredi Kooperatiflerinden arpa alıyor. Ancak arpa faturaları yemlik buğday diye değiştiriliyor. Yani fabrikaya birim fiyatı düşük olarak giren ürün fabrikadan birim fiyatı yüksek ürün olarak çıkıyor. Diğer yandan kayıtlarda görünmesine rağmen 2 bin ton arpanın ise stoklarda bulunmadığı tespit ediliyor.



Müfettişlerin söz konusu bu tespiti, Tarım Kredi Yem’in ürettiği yemi kullanan yetiştirici ve üreticileri de yakından ilgilendiriyor. Çünkü bu durum rasyon açısından büyük bir yolsuzluğu gündeme getirirken, yemin kalitesini de tartışmalı hale getiriyor.



Hammadde faturaları üzerindeki usulsüzlüklerin fabrika ile kooperatif arasında karşılıklı yaşandığı tespit edilirken, vurgunun büyük bir bölümünün kooperatif ayağına kesilmesi de dikkat çekti. Ancak Sarayköy Tarım Kredi Kooperatifinin Denizli Yem Fabrikasına aldığı ürünleri İzmir Bölge Birliğinin talimatıyla almasına rağmen, fabrika ile kooperatif arasında uzun bir süredir yaşanan yolsuzluğun İzmir Bölge Birliği tarafından bilinmemesi dikkat çekiyor.



Müfettişlerin tespitlerine göre, Denizli Yem Fabrikası ile Sarayköy Tarım Kredi Kooperatifi arasındaki usulsüz işlemlerin 2013 yılından buyana yaşandığı ancak özellikle son 2 yılda tavan yaptığına dikkat çekiliyor. Müfettişlerin fabrika ayağında tespit ettiği 6 milyon liralık vurgunun büyük bir bölümünün son iki yıla ait olduğuna dikkat çekildi.



Tarım Kredi Yem’in Genel Müdürü ve eski Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kınay, Denizli Yem Fabrikasında müfettişlerin tespiti ile ortaya çıkan yolsuzlukla ilgili hiçbir bilginin dışarıya sızmaması için personeller üzerinde baskı kurduğu kaydedilirken, kurumda iç denetim biriminin olmasına rağmen fabrikalarda denetimin yıllardır yaptırılmaması da dikkat çekiyor.



Müfettişlerin incelemelerinden sonra sessiz sedasız görevden alındığı iddia edilen Denizli Yem Fabrika Müdürü Cem Karataş’ın suçu tamamen kendi üstüne aldığı ve iddialara göre Tarım Kredi Yem’in üst düzey yöneticilerine, müfettişler tarafından tespit edilen 6 milyon lirayı vererek, kendisinin savcılığa verilmemesi yönünde talepte bulunduğu belirtiliyor. Kapalı kapılar arkasında bu iddianın dolaşması Tarım Kredi Yem’de yaşanan skandalın boyutunu gözler önüne serdi.



Diğer yandan Denizli Yem Fabrika Müdürü Cem Karataş’ın bu göreve Tarım Kredi Yem Genel Müdür Yardımcısı Doğan Erdoğan tarafından getirildiği belirtilirken, Cem Karataş ile Doğan Erdoğan’ın uzun yıllardır arkadaş oldukları ifade ediliyor.



Tarım Kredi Yem Genel Müdür Yardımcısı Doğan Erdoğan’ın 2011-2014 yılları arasında Boğazlıyan Şube Müdürü iken yönetmeliklere aykırı bir şekilde 1.5 milyon liralık yem sattığı ve bu paranın hala tahsil edilemediği belirtilirken, söz konusu müfettiş incelemelerinde de Denizli Yem Fabrikasının laboratuvarlarını ailesine yakın firmalara kullandırdığı yönünde tespitlerde bulunulduğu ve bununla ilgili de ayrı bir rapor tutulduğu kaydediliyor.



Sonuç olarak Tarım Kredi Yem’in Denizli Şubesi ile Sarayköy Tarım Kredi Kooperatifleri arasında 2013 yılından buyana zimmete para geçirme başta olmak üzere fabrikaya giriş çıkışı yapılan ürünlerin faturalarının değiştirilmesi gibi geniş çaplı bir yolsuzluk tespit edilmesine rağmen sadece Fabrika Müdürünün suçu kabullenerek dosyanın kapatılmaya çalışılması dikkat çekiyor.



Denizli Yem Fabrikasında bütün bunlar yaşanırken, Genel Müdürlüğünü eski milletvekili Hasan Fehmi Kınay’ın yaptığı Tarım Kredi Yem’in yönetim kurulu üyelerinin kimlerden oluştuğunun kamuoyundan saklanması da manidar bulundu. Kurumun web sayfasında Yönetim Kurulunun kimlerden oluştuğunun bilgisine ulaşılamazken, sadece ‘sayfa güncellenmektedir’ uyarısı veriyor.

