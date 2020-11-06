Yem fiyatları 5 kat arttı! Besi desteği sabit kaldı

Besilik hayvanda yerli üretimi teşvik etmek için 2012 yılında uygulanmaya başlanan besi desteğinde aradan 8 yıl geçmesine rağmen hiç artış yapılmadı. Artış yapılmadığı gibi besi desteği düşürülürken, uygulanan tarımsal desteklerin de sorgulanmasına neden oldu.



2012 yılında besi desteği olarak yetiştiriciye hayvan başı 300 lira destek verilirken, besi yemi de 25 liraydı. Besi yeminin fiyatı 8 yılda 5 kat artarak 120 liraya çıkarken, besi desteği olarak yetiştiriciye 2020 yılında hayvan başı 250 lira verilecek. Bu tabloya göre 8 yıl önce verilen besi desteği ile 12 çuval besi yemi alabilen yetiştirici şimdi ise sadece 2 çuval alabiliyor.



Besilik sığırda yerli üretimi teşvik etmek için 2012 yılında uygulanmaya başlanan besilik desteğinde büyük bir çelişki yaşanıyor. 2012 yılında ilk uygulandığı besilik desteği hayvan başı 300 lira olarak verilirken, daha sonraki yıllar bu destek hiç artırılmadığı gibi düşürüldü. 2019 yılında besilik desteği 250 lira olarak uygulanırken, 2020 yılında da hiçbir artış yapılmayarak yine 250 lira olarak uygulanacak.



Besilik hayvanda yerli üretimi teşvik etmek için getirilen bir destek kaleminde 8 yıl içinde hiçbir şekilde artış yapılmayarak daha da düşürülmesi, verilen desteğin de yetiştiriciler için bir anlamının kalmamasına neden oldu.



Yerli üretim vurgusunun yapıldığı bir dönemde yerli üretimi teşvik etmek için getirilen destek kaleminde yıllardır hiçbir artış yapılmaması uygulanan destek modelinin sorgulanmasına neden olurken, “besici çok kazandığı için mi destekler artırılmıyor?” eleştirisini gündeme getirdi.

