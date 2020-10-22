"Yeditepe Huzur" operasyonu! Geniş asayiş uygulaması yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur 2020-19" uygulaması başladı.
GÜNDEM 22.10.2020, 03:35
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı.
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı.
Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı.
Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.
Polis köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi. Taksim Meydanı'ndaki denetimlere bekçiler de katıldı.
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı.
Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı.
Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.
Polis köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi. Taksim Meydanı'ndaki denetimlere bekçiler de katıldı.
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