YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dil yeterliliğini ölçmek için ÖSYM tarafından düzenlenen YDS sınavı 27 Eylül'de gerçekleşmişti. Sınava giren adayları YDS sonuçlarını merakla beklerken sınav sonuç tarihi de açıklandı.
GÜNDEM 20.10.2020, 12:37
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre YDS sonuçları, 23 Ekim Cuma günü açıklanacak.
Sınava giren adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
Adaylar YDS sonuçlarını açıklandığı andan itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.
YDS PUAN HESAPLAMA
YDS Puan Aralığı Yabancı Dil Seviyesi
90-100 A Seviyesi80-89 B Seviyesi70-79 C Seviyesi60-69 D Seviyesi50-59 E Seviyesi0-49 –
YDS'de toplamda 80 soru bulunmaktadır. Her bir sorunun değer 1.25 puandır. Doğru sayısının 1.25 ile çarpımı ile YDS puanı hesaplanabilir. YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmez.
Doçentlik kadrosuna geçmek isteyen adaylar yabancı dil sınavından 65 puan veya üstünü almaları gerekmektedir.
Sanatta yeterlilik veya doktora için başvuracak adaylar ise 55 puan ve üstün almaları gerekmektedir.
Öğretim görevlisi olmak isteyenlerin ise 50 puan veya üstünü almaları gerekiyor.
Eğer öğretim elemanı olunmak istenen üniversitenin eğitim dili yabancı dil ise yabancı dil sınavından den 80 puan veya üstünü alması şarttır.
Sınava giren adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
Adaylar YDS sonuçlarını açıklandığı andan itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.
YDS PUAN HESAPLAMA
YDS Puan Aralığı Yabancı Dil Seviyesi
90-100 A Seviyesi80-89 B Seviyesi70-79 C Seviyesi60-69 D Seviyesi50-59 E Seviyesi0-49 –
YDS'de toplamda 80 soru bulunmaktadır. Her bir sorunun değer 1.25 puandır. Doğru sayısının 1.25 ile çarpımı ile YDS puanı hesaplanabilir. YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmez.
Doçentlik kadrosuna geçmek isteyen adaylar yabancı dil sınavından 65 puan veya üstünü almaları gerekmektedir.
Sanatta yeterlilik veya doktora için başvuracak adaylar ise 55 puan ve üstün almaları gerekmektedir.
Öğretim görevlisi olmak isteyenlerin ise 50 puan veya üstünü almaları gerekiyor.
Eğer öğretim elemanı olunmak istenen üniversitenin eğitim dili yabancı dil ise yabancı dil sınavından den 80 puan veya üstünü alması şarttır.
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