YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre YDS sonuçları, 23 Ekim Cuma günü açıklanacak.



Sınava giren adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Adaylar YDS sonuçlarını açıklandığı andan itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

YDS PUAN HESAPLAMA

YDS Puan Aralığı Yabancı Dil Seviyesi

90-100 A Seviyesi80-89 B Seviyesi70-79 C Seviyesi60-69 D Seviyesi50-59 E Seviyesi0-49 –



YDS'de toplamda 80 soru bulunmaktadır. Her bir sorunun değer 1.25 puandır. Doğru sayısının 1.25 ile çarpımı ile YDS puanı hesaplanabilir. YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmez.



Doçentlik kadrosuna geçmek isteyen adaylar yabancı dil sınavından 65 puan veya üstünü almaları gerekmektedir.

Sanatta yeterlilik veya doktora için başvuracak adaylar ise 55 puan ve üstün almaları gerekmektedir.

Öğretim görevlisi olmak isteyenlerin ise 50 puan veya üstünü almaları gerekiyor.

Eğer öğretim elemanı olunmak istenen üniversitenin eğitim dili yabancı dil ise yabancı dil sınavından den 80 puan veya üstünü alması şarttır.

