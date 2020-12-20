Yazılımcı açığını kapatmak için başlayan proje ne durumda?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın cevaplaması istemiyle soru önergesi veren Karaduman, proje kapsamında istihdam edilen kişi sayısını sordu.

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan 1 Milyon Yazılımcı ve İstihdam Projesi’ni Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ( TBMM) taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Karaduman, projenin internet sitesinden alınan verilere göre 775.631 başvuru yapıldığı görülmektedir. Bu başvurular neticesinde kaç kişinin istihdam edildiğini sordu.



Karaduman, proje ile ülkemizin yazılımcı açığının kapatılması hedeflendiğini belirterek; “Ocak 2020’de başlanılan proje çalışması Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuş, gelen başvurular neticesinde Mayıs 2020’de eğitimlerin başladığı kamuoyu ile paylaşılmıştı. Gelinen noktada Bakanlığınıza bağlı internet adresinden alınan verilere göre 775.631 başvuru yapıldığı görülmektedir. Başvurular ve eğitimler neticesinde projenin ne aşamada olduğu ve nasıl bir sonuç alındığı kamuoyunda merak edilmektedir” ifadelerini kullandı.



* Söz konusu projenin durumuyla ilgili olarak TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Karaduman, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a 5 soru yönelterek, “Başvurular neticesinde eğitimlerini tamamlayan vatandaşlar istihdam edilmekte midir? Projenin başladığı günden bugüne kadar kaç kişi istihdam edilmiştir? Proje tamamen Bakanlık kontrolünde mi yürütülmektedir? Yoksa özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmakta mıdır? Projenin tüm maliyeti Bakanlığınız tarafından mı karşılanmaktadır? Yoksa Bakanlığınız dışında sponsor olan kurumlar bulunmakta mıdır? Projenin en başından bugüne kadar Bakanlığınıza ne kadar maliyeti olmuştur?” ifadeleri yer aldı.

Mehmet Fahri Özkan / ANKARA

