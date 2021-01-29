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Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin 4 kamu görevlisi hakkında mütaala

Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin, arama çalışmalarında ihmallerinin bulunduğu iddiasıyla yargılanan 4 kamu görevlisi hakkında mütaala verildi.

GÜNDEM 29.01.2021, 17:00
Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin 4 kamu görevlisi hakkında mütaala
Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin, arama çalışmalarında ihmallerinin bulunduğu iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılan, aralarında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta'nın da yer aldığı 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada merhum Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer, oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.
Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düştüğü tarihte Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Ali Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.
Hakim, sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesinin ikinci fıkrası olan "görevi ihmalden" cezalandırılması ihtimaline karşın, bu yönde de savunma yapılmasını istedi. 
Lapanta, savunmasının ekinde gönderdiği belgede sorumluluğun kendisinde olmadığı, Valilik makamınca oluşturulan il kriz yönetiminde bulunduğunun açıkça göründüğünü öne sürdü.
Lapanta'nın o dönem Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığında kış şartlarına uygun teçhizatın olmadığını söylemesi üzerine hakim, "Sizin sevk ettiğinizde var mıydı?" diye sordu. Sanık Lapanta, sevk ettiği komando birliklerinde bu malzemelerin bulunduğunu söyledi.
Sanık Ali Arıduru, helikopter uçuşlarıyla ilgili tüm sorumluluğun kaptan pilotta olduğunu ifade ederek, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bilgisi yoktur, böyle bir sorumluluğu da yoktur. Arama kurtarma ve enkazı orada korumak gibi bir görevimiz de yoktur. Bu görev mahalli idare amirlerindedir. Elimizden geleni yaptığımıza vicdanen inanıyoruz." diye konuştu.
Sanık Orhan Birdal, atılı suçlamaların teknik konular olduğunu, iddiaların mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu öne sürdü. 
Sevk ve idarenin kaptan pilota ait olduğunu söyleyen Birdal, "İlk uçuş planları, ilgili yerlere çekilmiş, iniş kalkış saatleri ilgili yerlere çekilmiş, atılı suçtan bahsedilmesi mümkün değil. Alınan bilirkişi raporları da bunu teyit etmektedir. Hakkımda isnat edilen görevi kötüye kullanma veya görevi ihmal suçlamalarını reddediyorum." dedi.
Sanık Mazlum Koçoğlu, iddianameyi tekrar tekrar okuduğunu ancak kendisi aleyhine somut delile rastlamadığını savundu.
"Ne yapmışım da görevimi kötüye kullanmışım, bu sorunun cevabını iddianamede bulamadım." diyen Koçpoğlu, suçsuz olduğunu söyledi.
- Mütalaa verildi
Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında arama çalışmalarına yönelik sanıkların atılı suçu işlediklerini belirtti.
Sanıklar Lapanta ile Koçoğlu'nun olay tarihinde askeri personel olduklarını ancak eylemlerinin askeri olmadığını, askeri ceza kapsamında değil de genel hükümlere göre değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden cumhuriyet savcısı, Ali Lapanta'nın arama kurtarmaya ilişkin komutayı fiilen üstlendiğini, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından (TİB) gelen haritayı öğrendiğini ancak buna rağmen ilgili bölgede arama yaptırmadığını kaydetti.
Sanık Koçoğlu'nun da harekat merkezinin emir komutasını aldığı, enkazın bulunduğu yere ilişkin bilgileri öğrenmesine rağmen bu doğrultuda arama kurtarma yaptırmadığını belirten savcı, arama kurtarma faaliyetlerinde en büyük eksikliğin koordinasyon olduğunu, bu koordinasyonda da dönemin Sivil Havacılık Genel Müdürü sanık Ali Arıduru'nun sorumluluğunun bulunduğunu kaydetti.
Helikopterin kalktığı hava meydanları ve yol güzergahlarının hava durumları konusunda pilotu ikaz ettirmediği, uçuş bilgi merkezindeki yetkililerin İsmail Güneş ile telefonla görüşmüş olmasına rağmen ELT cihazının portatif anteninin takılması gerektiğini söylememesi nedeniyle kaza yeri tespit edilemediği için dönemin Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü olan sanık Orhan Birdal'ın sorumlu bulunduğunu kaydeden savcı, sanıkların "görevi kötüye kullanma" suçunu "zincirleme" işledikleri gerekçesiyle 7,5'ar aydan 3,5'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.
Koçoğlu, esasa ilişkin savunmasında mütalaayı reddettiğini, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, o dönem kurmay başkanı olduğunu ve Adana Jandarma Bölge Komutanlığının karargahından sorumlu bulunduğu için suçsuz olduğunu savundu.
Diğer sanıkların esasa ilişkin savunma için süre talep etmesi üzerine duruşma 15 Şubat'a ertelendi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, helikopterin düştüğü tarihte Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Ali Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar cezalandırılmaları talebiyle dava açılmıştı.
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