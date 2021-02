Yazıcı'dan sert tepki: Milli Görüş hareketi bir bütündür

Boğaziçi Üniversitesi’nde LGBTİ’li ahlaksızlar tarafından gerçekleştirilen kutsal mabedimiz Kabe-i Muazzama’ya yönelik alçak saldırının ardından hem Saadet Partisi hem de Anadolu Gençlik Derneği kınama mesajları yayınlamış ve Beyazıt Meydanı’nda eylem düzenlemişti. Bazı medya organlarında çıkan kasıtlı haberlerin ardından Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı açıklama yaptı.



Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı yaptığı açıklamada, “İnancımıza yapılan saygısızlığı asla kabul etmediğimizi dünkü açıklamamızda ifade etmiştik; fakat her zamanki gibi, işinize gelmediği için görmemişsiniz! İnancımıza ve değerlerimize saygısızlığa karşı gereken tepkiyi ahlâk sınırları içerisinde AGD teşkilatımız göstermiştir. Boğaziçi’nde şiddete bulaşmayan ve değerlerimize saygısızlık yapmayan yüzlerce bu ülkenin evladı var! Elbette, kışkırtan ve provoke edenler de var. Biz, bunların birbirinden ayırt edilmesi için gereken desteği de verdik, veriyoruz” dedi.



Yazıcı, “Son süreçler dikkate alındığında, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Boğaziçi’nde yapılan veya yapılmak istenen nasıl ki sadece "Bilimsel Özgürlük Mücadelesi" değilse; açıklamamızın gayet açık, net ve anlaşılır olmasına rağmen, sizin haberleriniz de sadece "habercilik" değildir. Boğaziçi’nde, mabedimiz Kâbe’ye yapılan ahlâksızlığa karşı verdiğimiz tepki, birilerine “yaranma” çabasından değil; inancımız gereğidir. Anlayın artık; Milli Görüş Hareketi, hem fikri hem de fiili olarak bir bütündür. Hiç boşuna uğraşmayın, bu meseleden size 'ihale' çıkmaz! Ayrıca geçmiş dönemlerde “tepeden inmeci” tavırların “sözde mağduru” olan sizlerin, bugün aynı yaklaşımları desteklemesini artık garipsemiyoruz bile. Değerlerimize hakaret edenleri nasıl ahlâka ve insafa davet ettik ise sizleri de mesleki ahlâka ve vicdana davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.



