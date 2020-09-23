Yavuz Oğhan'dan Rıdvan Dilmen'e sert sözler: Eğer delikanlıysa…

Gazeteci Yavuz Oğhan, TV5’de katıldığı 4. Güç programında Gazeteciler Hasan Basri Akdemir ve Mustafa Deniz’in sorularını yanıtladı.

Rıdvan Dilmen’in İbrahim Seten, Mehmet Aslan ve Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili yaptığı açıklamalarını ve futbolda temiz eller operasyonu olmalı çıkışını değerlendiren Oğhan Rıdvan Dilmen’e, “Rıdvan Dilmen eğer delikanlıysa 2012 yılında Cumhurbaşkanının açıklamasını koysun FETÖ ile ilgili, Fethullah Gülen ile ilgili. Bülent Arınç’ın açıklamasını koysun, adalet bakanının açıklamasını koysun. Onların yeri, safı belli değil mi o zaman, aynı mantıkla bakarsak? Ne yapmaya çalışıyorsun sen” sözleriyle yüklendi.



“Rıdvan Dilmen eğer delikanlıysa 2012 yılında Cumhurbaşkanının açıklamasını koysun FETÖ ile ilgili”Ne duyduk mesela biz dün gece? İbrahim Seten’in 2011 yılında FETÖ ile ilgili paylaşımlarını duyduk, değil mi? 2011 – 2012. 2014 yılında İbrahim Seten’in Cumhurbaşkanının sesiyle ilgili, başbakanken sesiyle ilgili eleştirilerini duyduk. Mehmet Aslan falan herhalde 2013 öncesi.

Rıdvan Dilmen eğer delikanlıysa 2012 yılında Cumhurbaşkanının açıklamasını koysun FETÖ ile ilgili, Fethullah Gülen ile ilgili. Bülent Arınç’ın açıklamasını koysun, adalet bakanının açıklamasını koysun. Onların yeri, safı belli değil mi o zaman, aynı mantıkla bakarsak? Ne yapmaya çalışıyorsun sen?



Senin sporda, MHK’nin oluşumunda etkili olduğun konusunda eleştirmişler. Adamlar sana düşman da olabilir. Sen ne yapıyorsun? Adamların 8 sene önceki tweetlerini koyuyorsun. Şimdi Rıdvan Dilmen’in 7 yıl önce yazdığı yazı var, Fethullah Gülen ile ilgili. Bütün sosyal medyada dolaşıyor. O da mı FETÖ’cü? Hepsini mi atsınlar şimdi cezaevine? Ne istiyorsun sen, ne yapmak istiyorsun? İbrahim Seten’i ne yapacaksın? Mehmet Aslan’ı ne yapacaksın?



Ben Rıdvan Dilmen’in itibar ederdim spor yorumlarına. Kendisini bitirdiğini, NTV gibi bir kuruluşu da şahsi bir hesabına o kuruluşu nasıl alet ettiğini üzülerek izledim.

