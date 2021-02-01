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Yavuz Bingöl'den kızdıracak sözler: Grup toplantıları ayrıştırıyor
Sanatçı Yavuz Bingöl, iktidar yanlısı TV 24 kanalında Meclis'teki siyasi partilerin grup toplantılarının salı günleri televizyonlarda yayınlanan tepki gösterdi.
GÜNDEM 01.02.2021, 11:51
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Sanatçı Yavuz Bingöl, AK Parti yanlısı yayın yapan TV 24 kanalında Esra Elönü'nün sunduğu 'Araftar Sorular' programında Meclis'te bulunan siyasi partilerin grup toplantılarına dikkat çeken bir tepki gösterdi.
Grup toplantılarının televizyonda yayınlanmaya başladığından itibaren toplumun ayrıştığını ifade eden Yavuz Bingöl, "Salı günü grup toplantıları kaldırılsın bence. Canlı yayınlanması hoş olmuyor mesela" diye konuştu.
ERDOĞAN GRUP TOPLANTILARINA ÖNEM VERİYOR
Ayrıca Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantılarına siyasi propaganda kapsamında büyük önem veriyor.
Ayrıca Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüğe girmeden önce parlamenter sistemde partili cumhurbaşkanı olmaması nedeniyle grup toplantılarına benzer nitelikte olan her hafta 'Muhtarlar Toplantısı' düzenlemişti.
Grup toplantılarının televizyonda yayınlanmaya başladığından itibaren toplumun ayrıştığını ifade eden Yavuz Bingöl, "Salı günü grup toplantıları kaldırılsın bence. Canlı yayınlanması hoş olmuyor mesela" diye konuştu.
ERDOĞAN GRUP TOPLANTILARINA ÖNEM VERİYOR
Ayrıca Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantılarına siyasi propaganda kapsamında büyük önem veriyor.
Ayrıca Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüğe girmeden önce parlamenter sistemde partili cumhurbaşkanı olmaması nedeniyle grup toplantılarına benzer nitelikte olan her hafta 'Muhtarlar Toplantısı' düzenlemişti.
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