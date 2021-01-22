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Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti! Neden öldü?

Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti. Peki, Yavuz Bahadıroğlu kimdir? Yavuz Bahadıroğlu kaç yaşındaydı, neden öldü?

GÜNDEM 22.01.2021, 01:38
Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti! Neden öldü?
Ünlü gazeteci yazar Yavuz Bahadıroğlu ismiyle bilinen Niyazi Birinci hayatını kaybetti. Yavuz Bahadıroğlu’nun ölümünü oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Birinci: “Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü. Rahman ve Rahim olan Allah, ona şefkati ile muamele etsin. Başımız sağolsun. El Fatiha...” ifadelerine yer verdi.
Gerçek adı Niyazi Birinci olan Yavuz Bahadıroğlu 1945 yılında Hisarlı, Pazar, Rize’de dünyaya geldi. Türk roman ve hikâye yazarı, gazeteci, radyo programcısı. Köşe yazılarında, kitaplarında Yavuz Bahadıroğlu mahlasını kullanmaktadır. 1971'de İstanbul’da gazeteciliğe başladı. Yeni Asya - Yeni Nesil gazetesinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak çalıştı. Gazeteciliğini muhabir ve röportajcı olarak sürdürürken, çocuklara yönelik eserler üretti. Yüzlerce çocuk romanı, hikâye yayımlandı. Aynı dönemde Yeni Asya - Yeni Nesil gazetesinde Yavuz Bahadıroğlu, Şeref Baysal ve Veysel Akpınar isimleriyle köşe yazıları yazdı.
Asıl çıkışını Yavuz Bahadıroğlu ismiyle yazdığı romanlarla yaptı. İlk romanı Sunguroğlu ve ardından yazdığı Buhara Yanıyor romanı ülkenin en çok satan romanlarından oldu. Genelde Osmanlı İmparatorluğu’nun çeşitli dönemlerini ele alan otuzu aşkın romanı vardır. Son çıkan kitaplarından biri Biz Osmanlıyız'dır. Yavuz Bahadıroğlu, roman, çocuk kitapları, hikâye, araştırma, oyunlar, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere yüzlerce çalışmaya imza attı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda binlerce konferans verdi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı, iki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Sunguroğlu Bahadıroğlu'nun ilk romanıdır. Toplam 10 ciltten oluşur. Birinci cilt Aykut'un (Sunguroğlu) babasının cenk arkadaşı Akça tarafından akıncı olarak yetiştirilişi ve babası Sungur Alp'in Selikos adlı bir Bizans şövalyesi tarafından haince öldürüldüğünü öğrenmesi ile başlar. Bunun üzerine Selikos'tan intikam almaya yemin eder. Akça'nın verdiği isimle Sunguroğlu adını alır. Yanına atı Şahin ve köpeği Düka'yı alarak Söğüt'ten ayrılır. Orhan Gazi'nin emrinde çeşitli görevlerde çalışır. Çimpeli İbrahim ve Köse Papaz Jozef ile iyi bir üçlü oluştururlar. İbrahim heyecanlı bir genç, papaz Jozef ise çok zeki bir adamdır. Sunguroğlu ve arkadaşları maceradan maceraya atılırlar. Bu eserde Sunguroğlu, babasının intikamını almak için şövalye Selikos'un peşine düşer. Serideki romanlar şu şekildedir:
1972 - Sunguroğlu I
1973 - Sunguroğlu II
1977 - Sunguroğlu III (Foça Korsanlarına Karşı)
1982 - Sunguroğlu Gemide İsyan
1982 - Sunguroğlu Çalınan Hazine
1982 - Sungurluoğlu Kaçırılan Prenses
1985 - Sunguroğlu Baskın
1985 - Sunguroğlu Kara Şövalye
1985 - Sunguroğlu Tuzak
1985 - Sunguroğlu Kaybolan Elçiler
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