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Yavuz Ağıralioğlu'nun Süleyman Soylu taklidi AK Partilileri kızdırdı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 'oh olsun' taklidini yaparak imalı temennilerde bulundu. Ağıralioğlu'nun konuşması AK Partilileri çok kızdırdı.

GÜNDEM 22.12.2020, 12:09
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Yavuz Ağıralioğlu'nun Süleyman Soylu taklidi AK Partilileri kızdırdı
TBMM'de kabul edilen 2021 Merkezi Bütçesinin yankıları sürüyor. Meclis’te söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘oh olsun’ taklidini yaptı. Ağıralioğlu’nun sözlerini AK Partili vekilleri kızdırdı. Ağıralioğlu, “Keşke size "adalet ve kalkınma" diye başladığınız bu memleket, millet davasının on sekizinci yılında, 19'uncu bütçesinde, 179 milyar faize para vermiyoruz, "Ooh!" diyebilmek imkânı hissenize düşseydi. Keşke size teveccüh gösterilmiş bu on sekiz yıl içerisinde partinizin hizmet itibarına, hissesine, memleketin kamu borç stokunu, cumhuriyet tarihi boyunca yapılanı 2 katına çıkarmadık, "Ooh!" diyebilmek gibi bir itibar düşebilseydi.” dedi. Ağıralioğlu, Meclis’te yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
Bütçe finaline gidiyoruz, bu bütçeden, 2021 yılı bütçesinden siyasi hafızamıza, siyasi arşive İYİ Parti'nin verimsiz yatırımlara işaret etmek için köprünün ayaklarında dikkat çekmek istediği 160 tonluk altın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddialı çıkışı ve Sayın Süleyman Soylu'nun, milletin cebine girmiş paralarla ilgili, kalbiyle, içine sindire sindire diyebildiği "oh"lar kaldı. Yani bu 2021 yılı bütçesinin eski bütçelere nispet edildiği zaman biraz daha düşük tonlamalı geçen müzakerelerinin hafızalarda kalmış üç mühim, algıyı yönetebileceğimiz, hakikate dokunabileceğimiz üç büyük iş.
Bahar Hanım söyledi, mukabele edeceğim, bana da aslında ayak vermiş oldu. Milletin cebine düşmüş her kuruş için, Sayın Süleyman Soylu'nun iliklerinin son zerresine kadar "Oh olsun!" deyişine biz de mukabele ediyoruz. Bu memleketin cebine, bu milletin hayrına sebep olacak her kuruş için biz de canıgönülden, bakın, biz diyoruz...
Duruşumu söylüyorum, uzatmayın mevzuyu, ben söylüyorum, diyorum ki alkışlıyorum. "Oh olsun!" hissiyatınızın hamdolsun tarafını da temsil ediyoruz biz, Allah'a hamdolsun milletin cebine giren her kuruş için. Keşke on sekiz yıllık iktidarınıza, milletin cebine girmiş ve hepinizde coşkuya sebep olmuş, bu "Oh olsun!" hissiyatınıza keşke şöyle şeyler de demek nasip olsaydı: Keşke size "adalet ve kalkınma" diye başladığınız bu memleket, millet davasının on sekizinci yılında, 19'uncu bütçesinde, 179 milyar faize para vermiyoruz, "Ooh!" diyebilmek imkânı hissenize düşseydi. Keşke size teveccüh gösterilmiş bu on sekiz yıl içerisinde partinizin hizmet itibarına, hissesine, memleketin kamu borç stokunu, cumhuriyet tarihi boyunca yapılanı 2 katına çıkarmadık, "Ooh!" diyebilmek gibi bir itibar düşebilseydi. Keşke partinin itibarına, EYT'lilerin problemlerini çözdük, "Ooh!" diyebilmek düşebilseydi, keşke partinizin icraat itibarına, seçim meydanlarında verdiğiniz 3600 sözünü tuttuk, "Ooh!" diyebilmek düşseydi. Keşke partinizin iddialarına ve itibarına, yolun başlangıcında teslim aldığınız ülkeyi, 17'nci sıralardan aldığınız bu memleketi 10'uncu sıralara getirdik, "Ooh!" diyebilmek nasip olsaydı. Keşke partinizin itibarına, keşke partinizin siyasi iddialarına işsizlikle teslim aldığımız bu memleketi aşa, işe doyurduk; gençlerin ümidi kalmamış bu memlekette gençlerin ümidini bu memlekete bağladık, "Ooh!" diyebilmek nasip olsaydı. Yoksulluk girdabında aldınız bu memleketi; on sekiz yıldır "18 milyon yoksula bakıyoruz." demek yerine "Zekât verilmez bir ülke inşa ettik. Artık insanlar zekât verecek insan bulamıyorlar, ooh!" diyebilmek nasip olsaydı keşke. Keşke partinin hissesine devriiktidarınızın bu kadar uzun sürmesine rağmen yoksulluğun kurumsallaşmadığı bir ülke inşa etmek düşseydi. "Ne iş yapıyorsunuz?" sualine neredeyse "Yoksulum." diye cevap verecek bir meslek kolu inşa edildi. Keşke yoksulluğun rivayetle anıldığı bir ülke inşa etmek "Ooh!" nidalarınızla buluşsaydı. Keşke içinde mukayese imkânı bulduğumuz ülkeler liginde en düşük enflasyon "Hamdolsun, ooh, bizim ülkemize nasip oldu." demek size düşseydi. Keşke faizin hem inanç olarak hem hassasiyet olarak hem de iktisadi mücadelenizin merkezinde hiç tevessül edilmemesi gereken bir kabahat olarak durduğu bu siyasal iklimde "Allah'a hamdolsun, devriiktidarımızda faize bir kuruş kaptırmadık." diyebilmekten hissenize "Ooh!" gibi bir nida düşmüş olsaydı. 500 milyar dolar faize para ödendi on sekiz yılda. Bu 500 milyar doların en iftihar ettiğiniz yatırımlarınızdan kaç tane yaptığını çıkarttırdım arkadaşlarıma. Mesela 500 milyar dolar faize on sekiz yılda para ödemişiz. Bu paraları buraya ödememiş olsaydınız hissenize şöyle şeyler demek düşecekti, Süleyman Soylu Bey'in dediği "Ooh olsun!"a ne cümleler ilave edecektiniz? Diyecektiniz ki: "Ooh! Faize bir kuruş para vermedik." "22 tane nükleer santral yaptık." "Ooh! 15 tane Kanal İstanbul yaptık." Bak, çıkardım burada, hepsi var. "Ooh!" diyecektiniz bakın. Böyle diyecektiniz. Eğer faize bu kadar para verilmemiş olsaydı; yüzlerce, bunlardan yüzlerce sayabileceğim bir sürü örneği "Memleketin hizmetiyle buluşturduk, ooh!" diyecektiniz.
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