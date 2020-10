Yavuz Ağıralioğlu'ndan Ümit Özdağ'a tepki: Lüzumsuzluğa bakın ya

Konya merkezli yayın yapan Kanal42 televizyonuna konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki ‘ FETÖ’cü imasını değerlendirdi.



İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın açıklamalarına Sümen 6 isimli canlı yayın programında tepki gösteren Yavuz Ağıralioğlu, “Bu meseleleri ulu orta böyle konuşmak doğru değil. Siyaset algıyı yönetmek mahareti zannedildi. Bu iş geldi buldu bizi. Ümit Bey dâhil hem de iktidar grubu adına konuşan arkadaşlara söylüyorum. Siz birisinin FETÖ’cü olduğunu düşünüyorsanız televizyonda propaganda etmek ya da kendi siyasi hesabınızı kuvvetlendirmek gibi bir hesaba kurban vermek yerine elinizdeki bilgileriniz ve belgelerle mahkemeye gideceksiniz. Lüzumsuzluğa bakın ya.” ifadelerini kullandı.



“Bu meseleleri ulu orta bu şekilde konuşmak doğru değil.” diyen Yavuz Ağıralioğlu, şunları kaydetti:



İki yıldır iftiralara maruz kalmış bir partinin kurmayları birbirlerine, yol arkadaşlarına iftira atabilirler mi? Hızını alamayıp kendi yol arkadaşlarına iftira atmayı hak görebilirler mi? Ben bunu çok yakışmaz buldum. Talip olduğumuz milletin seciyesine, milletimizin problemlerine uygun bulmadım. Biz FETÖ’cülüğü yaşam umdelerimize, medeniyetimizin üzerine bina edildiği ana taşıyıcı ilkelerimizi ifsat eden bir şey olarak bildik. FETÖ’cülük rakip gördüğüne iftira atmayı meşru görmek, her yolu mübah görmek, delile ispata ihtiyaç duymaksızın aklına geleni ağzına geldiği gibi söylemek. İnsanlarda bu söylediklerinin neye sebep olacağından ziyade ne kazanacağını düşünerek her şeyi söylemeyi hak görecek bir cinnete ülkeyi teslim etmektir. Siz birisinin FETÖ’cü olduğunu düşünüyorsanız televizyonda propaganda etmek ya da kendi siyasi hesabınızı kuvvetlendirmek gibi bir hesaba kurban vermek yerine elinizdeki bilgileriniz ve belgelerle mahkemeye gideceksiniz. Lüzumsuzluğa bakın ya.”milligazete.com.tr

“Biz Türk siyasetinde, siyasetin kırk katır kırk satır arasına sıkışmışlığına, siyah-beyaz renk arasında hiçbir tonlama kabul etmemişliğine, bizimle beraber değilseniz mutlaka şer tarafındasınızdır kabalığından hissesine iftira düşmüş bir partiyiz. Kazanmak için her yolu mübah gören, rakibine her şeyi söylemeyi hak gören siyasal iklimin içinde doğdu İyi Parti. Biz kurulduğumuzdan andan itibaren iftiralara maruz kaldık. Kuruluşumuzun iki yılını bize atılan iftiralara cevap vermekle geçirdik. Siyaset algıyı yönetmek mahareti zannedildi. Bu iş geldi buldu bizi. Ümit Bey dâhil hem de iktidar grubu adına konuşan arkadaşlara söylüyorum. Önce bu Türk yurdunda nasıl kavga nasıl edilir veya nasıl kavga edilmeyeceğini öğretmemiz lazım millete. İnsanlık tarihinin en soylu kavgalarını yapmış bir milletin kavga etme stili böyle olur mu? Ne münasebetsiz bir kavga. Milleti bir tarafa bırakın.