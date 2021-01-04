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Yavuz Ağıralioğlu: HDP'liler isimlerinin anlamlarına sadakat göstermeli
Yavuz Ağıralioğlu, HDP'lilere, "Selahattin, Sırrı, Hasip, Fatma, Emine" isimlerini çok gördüğünü ifade ederek isimlerinin anlamlarına sadakat göstermesi gerektiğini söyledi.
GÜNDEM 04.01.2021, 08:33
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, HDP'lilere, “Selahattin, Sırrı, Hasip, Fatma, Emine” isimlerini çok gördüğünü ifade etti.
Ağıralioğlu, "Ya sizin annelerinizin babalarınızın sizin kulaklarınıza okuduğu bu isimlerin manasına sadakat gösterin, milletin beraberliğine yürüyün ya da yaptığınız şenaate uygun isimler alın kendinize" dedi.
Habertürk'te “Gerçek Fikri Ne?” programına katılan Ağıralioğlu, “Ahmet Türk ismiyle, Ahmet peygamber efendimizin gökyüzündeki ismidir. O ismin dünyada şahikalaşmış ismini temsil eder. Ahmet Türk ismiyle insan milletine fitne olur mu? Hasip, Allah’ın sıfatlarındandır. Allah’ın sıfatını kendine isim olarak alp memleketine fitne olur mu insan? Selahattin, Türklüğün, Müslümanlığın ortak kahramanlığının ismidir. Selahattin ismiyle olur mu?" ifadelerini kullandı.
Memlekete ve milletimizin bir arada yaşama iradesine fitne olanlar; ya kulaklarına ezanla okunan isimlerin manasına sadakat göstersinler ve milletin birliğine yürüsünler ya da yaptıkları şenaata uygun isimler alsınlar.Kardeşliğimizi terörün tasallutundan kurtaracağız, inşallah. pic.twitter.com/jhtMblgGdy
— Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) January 3, 2021
Memlekete ve milletimizin bir arada yaşama iradesine fitne olanlar; ya kulaklarına ezanla okunan isimlerin manasına sadakat göstersinler ve milletin birliğine yürüsünler ya da yaptıkları şenaata uygun isimler alsınlar.Kardeşliğimizi terörün tasallutundan kurtaracağız, inşallah. pic.twitter.com/jhtMblgGdy — Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) January 3, 2021
Ağıralioğlu, "Ya sizin annelerinizin babalarınızın sizin kulaklarınıza okuduğu bu isimlerin manasına sadakat gösterin, milletin beraberliğine yürüyün ya da yaptığınız şenaate uygun isimler alın kendinize" dedi.
Habertürk'te “Gerçek Fikri Ne?” programına katılan Ağıralioğlu, “Ahmet Türk ismiyle, Ahmet peygamber efendimizin gökyüzündeki ismidir. O ismin dünyada şahikalaşmış ismini temsil eder. Ahmet Türk ismiyle insan milletine fitne olur mu? Hasip, Allah’ın sıfatlarındandır. Allah’ın sıfatını kendine isim olarak alp memleketine fitne olur mu insan? Selahattin, Türklüğün, Müslümanlığın ortak kahramanlığının ismidir. Selahattin ismiyle olur mu?" ifadelerini kullandı.
Memlekete ve milletimizin bir arada yaşama iradesine fitne olanlar; ya kulaklarına ezanla okunan isimlerin manasına sadakat göstersinler ve milletin birliğine yürüsünler ya da yaptıkları şenaata uygun isimler alsınlar.Kardeşliğimizi terörün tasallutundan kurtaracağız, inşallah. pic.twitter.com/jhtMblgGdy
— Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) January 3, 2021
Memlekete ve milletimizin bir arada yaşama iradesine fitne olanlar; ya kulaklarına ezanla okunan isimlerin manasına sadakat göstersinler ve milletin birliğine yürüsünler ya da yaptıkları şenaata uygun isimler alsınlar.Kardeşliğimizi terörün tasallutundan kurtaracağız, inşallah. pic.twitter.com/jhtMblgGdy — Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) January 3, 2021
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