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Yavaş açıkladı: Karantinadaki vatandaşlara kahvaltı ve akşam yemeği
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle evde karantinada olan ve gıda temininde zorlanan vatandaşların kahvaltı ve akşam yemeklerini karşılayacağını duyurdu.
GÜNDEM 17.11.2020, 16:58
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuruda, karantinada olan ve gıda temininde zorlanan vatandaşların 0530 010 07 50 numaralı hat ile belediyeye ulaşmaları istendi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan paylaştığı duyuruda şöyle dedi:
"Değerli hemşehrilerim, Covid-19 nedeniyle evde karantinada olan ve gıda temininde zorlanan tüm vatandaşlarımızın kahvaltı ve akşam yemeklerini karşılamaya başlıyoruz. İhtiyaç halinde 0530 010 07 50 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Dayanışmayla iyileşeceğiz."
Değerli hemşehrilerim,Covid-19 nedeniyle evde karantinada olan ve gıda temininde zorlanan tüm vatandaşlarımızın kahvaltı ve akşam yemeklerini karşılamaya başlıyoruz.İhtiyaç halinde 0530 010 07 50 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Dayanışmayla iyileşeceğiz. pic. twitter.com/mhRk1GpLUT
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 17, 2020
Değerli hemşehrilerim,Covid-19 nedeniyle evde karantinada olan ve gıda temininde zorlanan tüm vatandaşlarımızın kahvaltı ve akşam yemeklerini karşılamaya başlıyoruz.İhtiyaç halinde 0530 010 07 50 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Dayanışmayla iyileşeceğiz. pic. twitter.com/mhRk1GpLUT pushfn('ads'); — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 17, 2020
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan paylaştığı duyuruda şöyle dedi:
"Değerli hemşehrilerim, Covid-19 nedeniyle evde karantinada olan ve gıda temininde zorlanan tüm vatandaşlarımızın kahvaltı ve akşam yemeklerini karşılamaya başlıyoruz. İhtiyaç halinde 0530 010 07 50 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Dayanışmayla iyileşeceğiz."
Değerli hemşehrilerim,Covid-19 nedeniyle evde karantinada olan ve gıda temininde zorlanan tüm vatandaşlarımızın kahvaltı ve akşam yemeklerini karşılamaya başlıyoruz.İhtiyaç halinde 0530 010 07 50 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Dayanışmayla iyileşeceğiz. pic. twitter.com/mhRk1GpLUT
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 17, 2020
Değerli hemşehrilerim,Covid-19 nedeniyle evde karantinada olan ve gıda temininde zorlanan tüm vatandaşlarımızın kahvaltı ve akşam yemeklerini karşılamaya başlıyoruz.İhtiyaç halinde 0530 010 07 50 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Dayanışmayla iyileşeceğiz. pic. twitter.com/mhRk1GpLUT pushfn('ads'); — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 17, 2020
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