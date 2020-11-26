Yatırımcıya hayati uyarı! Altın ve dolar için bu aylara dikkat!

Avrasya Yatırım'dan Evren Devrim Zelyut, altın ve dolar için önemli uyarılarda bulundu. Dolar ve altındaki dalgalanmalar sonrası, yatırımcılar altın ve dolarda son durumu ne olduğunu merak ediyor. Peki, altın ve dolar ne zaman yükselecek? Altın yatırımcısı neye dikkat etmeli? altın en zaman yükselecek?

Avrasya Yatırım'dan Evren Devrim Zelyut, altın ve doların son günlerde neden düşüş ve yükseliş gösterdiğini anlattı.

Evren Devrim Zelyut, dolar kurundaki ani düşüş sonrası neden tekrar yükseldiğini anlatarak, "Ayın 24ünde dolarda 8.04lük bir hareket olmuştu. Hükümetin beyaz bir sayfa açılmış ancak söylemleri ile yapılanlar farklılık göstermişti. Yapılan açıklamalarla daha sonra yönetim kademesindeki gelen açıklamalar, beklediğimiz gibi demokraside, insan haklarında ya da ekonomi de yeni bir sayfa açtıracak reformların gerçekleşme olasılığı piyasa tarafından düşük görünmeye başlandı. Çünkü piyasa veri bazlı hareket eder. Yöneticilerin üslubuna bakar, burada bir yumuşama, gelecek günler için bir umut görmezse direk bunu tabelaya yansıtır." dedi.

Son haftalarda dolar kuru düşüş eğilimine girmiş ancak tekrar yükselmişti. Evren Devrim Zelyut, "Dolar TL'ye baktığımızda yine bir geri hareket var. Dolar, 8.00'in 7.90'un altını altını gördü. Peki, dolar neden düştü neden böyle bir durum oldu? Beklentiler mi güçlendi ya da çok güzel açıklamalar mı yapıldı? Alakası yok. Hazine ve Maliye Bakanlığımız geçtiğimiz günlerde görmüşünüzdür; Dolar cisminde 2031 vadeli tahvil ihracında bulundu. Yani borç aldı. İhraç miktarı 2.25 milyar dolar. Yurt dışından bir kaynak akışından bahsediyoruz. bu da dolar kurunda ani bir düşüşe neden oldu" diye konuştu.

Evren Devrim Zelyut, konuşmasına şu şekilde devam etti; "Ekonomide taşıma suyu ile değirmenin dönmeyeceğinden bahseden Evren Devrim Zelyut, "Borcun sonu Düyun-u Umumiye'dir. Alınan her borç, Düyun-u Umumiye giden bir taşın parçasıdır. Amerikalılar, Avrupalı çok mutlu. Şundan dolayı mutlular... Amerika'da 10 yıllık devlet tahvilinin oranı 0,88. Eğer siz insanların karşısına 6 ile çıkarsanız, o insanlar yaşasın Türkler der. İyi ki varsınız, sizin sayenizde Türk haklı çalışıyor biz para kazanıyoruz. Dolar bazında çok çılgın bir faizdir. Bu faizin sonu ne olacak? Bu faizin sonu, bizim geleceğimizin ipotek altına alınması demek. Faize çalışacağız... Neden, bu sakat sistemi şeklen yüzdürmek için... Aman, bakın ekonomi çok iyi, bakın kurda yukarı gitmiyor diye bir imaj oluşsun diye, tamamen bir algı oluşsun diye, günü kurtaralım diye böyle bir borçlanma ile gidiyoruz. Bunun dolar TL ile ne alakası var diyeceksiniz? Bugün dolar TL 8.04'ü görüp yeniden 7.96 yaptı ise bu borçlanmadan kaynaklıdır."

Dolar yatırımcısına uyarılarda bulunan Evren Devrim Zelyut, "Dolar yatırımcısı olarak önümüzdeki dönemde "Dolar TL ne olur?" dediğimizde, 6.50'un üzerindeki kur seviyesi, Türkiye'de çok feci bir enflasyona neden olacak. Girdi maliyetleri, yüksek kur, dışa bağlı üretim sistemimiz nedeniyle enflasyona neden oluyor. Bu enflasyonun sonunda faizler ve dolar yukarıya gidecek. " Enflasyon, hayat pahalılığına neden oluyor. Gelirlerimizi bitiriyor. Lirayı değer kaybına sokuyor. Ve dolara bir hücum başlatıyor. Öbür taraftan gelirler artmayınca enflasyon nedeniyle; devlet vergi toplayamıyor. Topladıklarını da kendine yakın gruplara pas ediyor. Gelir olmayınca çarkı çevirmek için ne yapılıyor, borç alınıyor ve faiz ödeniyor." şeklinde konuştu.

Enflasyona bağlı olarak dolar kurunda hareketlenme olacağını dile getiren Zelyut, "Bütçe açıkları sonrası zamlar gelecek. Bunun dolar TL ile alakası şu; Bütün bu iktisadi veriler birbirine bağımlı. Zamların oluşması demek. Hem yine kur yukarı giderek firmalarımızı vuruyor. Firmalar pahalı ürünler üretiyor. Hem de bütçe açığı oluştuğu zaman, bu bütçe açığını kapatmak için benzine zam yaptığınızda, ürünlere zam yaptığınızda devlet olarak, fiyatları yine yukarı çekiyorsun. Ve fiyatlar yukarı çekildiğinde de yine enflasyon. Enflasyon olduğundan da lira değer kaybedecek. Lira değer kaybedince de dolara yeni talepler olacaktır. Önümüzdeki 2 ayda dolara talep artacaktır." dedi.

Önümüzde 2 ayda dış risklerin olduğunun altını çizen Evren Devrim Zelyut, " Amerika Caatsa yatırımları, Bir kamu bankamıza dava, Avrupa'nın bize uygulayacağı yaptırımlar.. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda Dolar TL'de işimiz zor... Bunu çözecek iradenin de reformlarla ya da daha uzlaştırıcı, daha barış diliyle tansiyonu düşmesi lazım ki dolar kuru da düşsün... Yabancı yatırımcı gelsin." diye konuştu.

Hükümetin kullandığı üslubun dolar kurunun düşmesini engellediğini söyleyen Zelyut, "İçeride ve dışarıda siyasi tansiyonu yukarı çektiğimiz zaman, Sayın Cumhurbaşkanı 'Öfke bir hitabet sanatıdır' diyor. İşte bu hitabet sanatı son iki yıldır ekonomiye kurlar üzerinden, içerideki dışarıdaki anlaşmazlıkların yatırımcılara yansıması açısından çok büyük bir zarar veriyor." ifadesini kullandı.

Zelyut, dolark kurundaki yükselişin ocak-şubat ayında olabileceğini söyleyerek, "Eğer, ben ocak-şubat ayında dolar kurunda yukarı doğru hareketin devam edeceğini söylüyorsam... Şuan dolar kurunda sakin bir seyir izleyeceğiz. Daha sonraki aylarda dolar kuru daha sıkıntılı hale geleceksek diyorsam, bir; enflasyonun yukarı doğru gidecek olması, iki; dış politik koşulların Amerika ve Avrupa'dan gelen etkilerin sıkıştıracak olması, Üç; Yöneticilerin 'Öfke bir hitabet sanatıdır' söylemine inanmalar... Bunun da iç ve dış yatırımcıyı kaçırmalarından dolayı, Türkiye'deki iktisadi aktivitelerin azalması. İşte bunlar dolar kurunun yükselmesindeki gerekçeler... " dedi.

Altın yatırımı yapacaklara ise uyarılarda bulunan Evren Devrim Zelyut, "Küresel bir sıkıntıda altın yukarı çıkar, pandemi, ticareti savaşlar, askeri riskler... Ortada risk faktörü kalmadığına ise altın düşer." diye konuştu.

Zelyut, Altın yatırımcısının özellikle pandemi sürecinde aşı haberleri takip ederek yatım yapması gerektiğini dile getirdi.

Rusların koronavirüs aşısı geliştiklerini açıklamalarından sonra altında düşme trendinin olduğunu söyleyen Evren Devrim Zelyut, "Altının onsunda 1879 -1880 doların yukarı doğru geçilmesi lazım ki altında bir yükseliş olsun. Altında önemli olan nokta; 1780 alt kanal çizgisi. Eğer 1800 kırılırsa 1780'den mutlaka dönmesi lazım. 1780'den dönmezse; altında işler zorlaşabilir. Altın yatırımcılar için 1780-1800 arasına dikkat etsinler. Buradan aşağıya geçilirse denklem çok sıkılı bir sürece geçebilir. Burayı kontrol altında tutmanız tavsiye ediyorum." dedi.

Zelyut, konuşmasına şu şekilde devam etti; "Altın yatırımcısı için tek çıkış umudu var... Amerika'da Biden yeni bir teşvik paketi getirecek. Altın düşmüş gözükse de teşvik paketi geldiğinde son bir hamle yapacaktır. Bu süreçte pandemi ne durumda, aşı ne durumda onlara bakın. Aşı boş çıkmışsa, dağıtılmıyorsa... Bu riskler altını daha kuvvetlendirir. Ama baktığımız rakamlar kontrol altına alınıyor, aşı dağıtılıyor,. Küresel risklerin ortadan kalkmasıyla altın yavaş yavaş düşüşe geçer. "

