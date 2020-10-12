Yaşlı adam hastane bahçesinde ölü bulundu
İzmir'de sabah saatlerinde üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu.
GÜNDEM 12.10.2020, 11:33
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde, bu sabah saat 07.00 sıralarında, bir kişi, bir erkeğin bankta hareketsiz yattığını fark etti.
Bilgi verilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri, ileri yaşta olduğu saptanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı adamın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adamın ölümüyle ilgili polis çalışma başlattı.
Bilgi verilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri, ileri yaşta olduğu saptanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı adamın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adamın ölümüyle ilgili polis çalışma başlattı.
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