Yasin Öztekin, TFF 1. Lig ekibiyle anlaşma sağladı

Demir Grup Sivasspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oldu. 33 yaşındaki kanat oyuncusu TFF 1. Lig ekibi Samsunspor ile anlaşmaya vardı.

Karadeniz ekibiyle 1,5 yıllığına prensip anlaşmasına varan Yasin Öztekin toplamda 6,5 milyon TL kazanacak. Yasin'in bazı pürüzler giderildikten sonra Samsun'a giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

