Yasin Börü’nün annesi: Vahşete göz yuman yetkililer de yargılansın

6-8 Ekim’de PKK/HDP’lilerin vahşi saldırılarında, başta Yasin Börü ve arkadaşları olmak üzere birçok dindar insanın katledilmesi hafızalardaki tazeliğini koruyor. Doğru Haber’de yer alan habere göre şehit Yasin Börü’nün annesi Hatice Börü, 6-8 Ekim katliamına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Başlatılan soruşturmayı ve tutuklamaları geç alınmış bir karar olarak değerlendiren şehit Yasin Börü’nün Annesi Hatice Börü, o olayların müsebbiplerinin yanı sıra 6-8 Ekim vahşetine göz yuman devlet erklerinin ve idari yöneticilerin de yargılanmaları gerektiğini söyledi. Katliamın yaşandığı gecenin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen tutuklanmaların acılarını dindirmediğini belirten acılı anne Börü, “Sadece yaptıkları yanlarına kâr kalmamış olmaması bizim için sevindiricidir. Ama yine de yeterli değildir. Yasin ve arkadaşlarını katlettikleri için Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yargılanmalarını istiyorum. Devlete ihanetten olan cezalarını çeksinler. Fakat özelikle ‘Yasin ve arkadaşlarının katili Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’tır.’ şeklinde belirtilsin. Onların o davadan yargılanıp, cezalarını çekmelerini istiyorum.” dedi.

Anne Börü, olayların yaşandığı süre zarfında görevlerini yapmayarak Yasin ve arkadaşlarının ölümüne sebebiyet veren idari personelin de yargılanmaları gerektiğini sözlerine ekledi

