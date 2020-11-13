Yasemin Bilgel kimdir?
Yasemin Bilgel, DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı. Siyasete DEVA Partisi ile giren Yasemin Bilgel'in hayatı Yasemin Bilgel kimdir biyografi içeriğimizde...
GÜNDEM 13.11.2020, 10:56
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Yasemin Bilgel DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı olarak partide görev yapıyor. Akademisyen Yasemin Bilgel'in akademik kariyeri merak ediliyor. Yasemin Bilgel hayatının cevabını arıyorsanız Yasemin Bilgel kimdir biyografi içeriğimizden okuyabilirsiniz.
Yasemin Bilgel, 1977 yılında Ankara’da doğdu.
Robert Kolej’de lise eğitiminden sonra 1999 yılında Duke Üniversitesi’nde ekonomi, siyaset bilimi ve tarih alanlarında lisans eğitimini tamamladı.
2002 yılında Yale Üniversitesi’nden uluslararası ilişkiler dalında yüksek lisans derecesini aldı.
2014 yılında Chicago Üniversitesi’nden ‘Soğuk Savaş Sonrası Bölgesel Güç Politikası’ teziyle siyaset biliminde doktorasını tamamladı.
Uluslararası ilişkiler teorisi, bölgesel güç politikası, Türk dış politikası, medya ve siyaset üstüne dersler vermekte ve çalışmalar yapmaktadır.
Yasemin Bilgel, 1977 yılında Ankara’da doğdu.
Robert Kolej’de lise eğitiminden sonra 1999 yılında Duke Üniversitesi’nde ekonomi, siyaset bilimi ve tarih alanlarında lisans eğitimini tamamladı.
2002 yılında Yale Üniversitesi’nden uluslararası ilişkiler dalında yüksek lisans derecesini aldı.
2014 yılında Chicago Üniversitesi’nden ‘Soğuk Savaş Sonrası Bölgesel Güç Politikası’ teziyle siyaset biliminde doktorasını tamamladı.
Uluslararası ilişkiler teorisi, bölgesel güç politikası, Türk dış politikası, medya ve siyaset üstüne dersler vermekte ve çalışmalar yapmaktadır.
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