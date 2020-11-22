Yasakları ihlal edenlere ceza yağdı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte uygulanan haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1 milyon 729 bin 723 TL ceza kesildiğini duyurdu.

Yerlikaya'nın paylaştığı verilere göre kişi başı ortalama 2 bin 315 TL ceza kesildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da 21-22 Kasım sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1.729.723 TL ceza yazıldı. Kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, şehrimizi ve ülkemizi korumak için tedbirlere uyalım."



İstanbul’da21-22 Kasımsokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye,1.729.723 TL ceza yazıldı.Kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.??Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, şehrimizi ve ülkemizi korumak için tedbirlere uyalım.#KurallaraUySevdikleriniKoru pic. twitter.com/tAZ5F56tSd

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 22, 2020



İstanbul’da21-22 Kasımsokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye,1.729.723 TL ceza yazıldı.Kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.??Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, şehrimizi ve ülkemizi korumak için tedbirlere uyalım.#KurallaraUySevdikleriniKoru pic. twitter.com/tAZ5F56tSd pushfn('ads'); — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 22, 2020

