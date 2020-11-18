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Yasaklar geri geldi! A101 ve BİM market hafta sonu açık olacak mı?
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yurt genelinde alınan sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu başlıyor. Peki kısıtlama günlerinde A101 ve BİM açık olacak mı?
GÜNDEM 18.11.2020, 10:31
Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu uygulanacak.
Buna göre saat 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma kısıtlaması olacak.
Peki hafta sonu A101 ve BİM açık olacak mı?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile A101 ve BİM başta olmak üzere marketlerin çalışma saatleri belli oldu.
Hafta sonu uygulanacak yasaklarla ilgili olarak A101 ve BİM marketten henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi.
Ancak alınan kararlar gereği alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.
Buna göre saat 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma kısıtlaması olacak.
Peki hafta sonu A101 ve BİM açık olacak mı?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile A101 ve BİM başta olmak üzere marketlerin çalışma saatleri belli oldu.
Hafta sonu uygulanacak yasaklarla ilgili olarak A101 ve BİM marketten henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi.
Ancak alınan kararlar gereği alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.
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