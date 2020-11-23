Yasaklar AKP'liler için geçerli değil mi? Çileden çıkartan görüntü
İçişleri Bakan Yardımcısı'nın da bulunduğu 70 AKP'li koronavirüs yasaklarına rağmen restoranda yemekte bir araya geldi.
GÜNDEM 23.11.2020, 00:21
Bursa'da koronavirüs salgını kapsamında alınan kısıtlama tedbirlere uymayan bir restoranda geçtiğimiz cuma günü AKP'liler yemekte bir araya geldi.
Yemekli toplantıya şahit olan bir vatandaş, sosyal medya hesabından videolar ve fotoğraflar paylaşarak İçişlerinde Bakan Yardımcısı'nın da olduğu yaklaşık 70 kişinin katıldığı restoran için şikayetçi oldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bursa Valisi'ni göreve davet eden kişi, sosyal medya hesabı üzerinden “Türkiye’de yasaklara rağmen onlara yasak yok. Müşteri alıp, yedirip içirip hesaplarını alıp uğurluyorlar. Gelen arabalar çakarlı ve devletin polis korumaları var. Yasak nedeniyle esnaf kan ağlarken bu restoran açık. Dükkan kapatan esnaflar nerede adalet?” şeklinde tepki gösterdi.
Odatv’den Rabia Deniz’in haberine göre ise yapılan şikayet üzerine restorana polis ekipleri geldi. Ancak korumalar, polisi, “10 dakika sonra boşaltacağız” diyerek içeri almadı. Kalabalık grup yemeğini yedikten sonra restorandan ayrıldı.
Söz konusu restoran, AKP'li üst düzey isimleri ağırlamasıyla da biliniyor.
Yemekli toplantıya şahit olan bir vatandaş, sosyal medya hesabından videolar ve fotoğraflar paylaşarak İçişlerinde Bakan Yardımcısı'nın da olduğu yaklaşık 70 kişinin katıldığı restoran için şikayetçi oldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bursa Valisi'ni göreve davet eden kişi, sosyal medya hesabı üzerinden “Türkiye’de yasaklara rağmen onlara yasak yok. Müşteri alıp, yedirip içirip hesaplarını alıp uğurluyorlar. Gelen arabalar çakarlı ve devletin polis korumaları var. Yasak nedeniyle esnaf kan ağlarken bu restoran açık. Dükkan kapatan esnaflar nerede adalet?” şeklinde tepki gösterdi.
Odatv’den Rabia Deniz’in haberine göre ise yapılan şikayet üzerine restorana polis ekipleri geldi. Ancak korumalar, polisi, “10 dakika sonra boşaltacağız” diyerek içeri almadı. Kalabalık grup yemeğini yedikten sonra restorandan ayrıldı.
Söz konusu restoran, AKP'li üst düzey isimleri ağırlamasıyla da biliniyor.
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