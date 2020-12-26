Yasak diye yolu boş sandı... Ümraniye'de akıllara zarar kaza!

Ümraniye Armağanevler Mahallesi Harman Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada facia kıl payı atlatıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında yolları boş zannederek dikkatsiz bir şekilde tali yoldan çıkan 34 KJ 7241 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Şahin, cadde üzerinde seyreden 34 TAZ 95 plakalı taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle taksi yan yattı.

Kısa bir süre araçta sıkışan taksi sürücüsü Rüstem Taşçı, daha sonra kendi imkanlarıyla araçtan hafif yaralı olarak çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazayı hafif yaralanarak atlatan sürücüler, ambulansta tedavi edildi.

Taksiye çarpan otomobil sürücüsü Mehmet Şahin kaza sonrasında, "Ben yukarıdan aşağıya iniyordum. Yolu boş zannettim. Bu sırada taksiyle çarpıştık. Taksinin kapısı kilitli kaldı. Taksici ağabey kısa bir süre içeride kaldı. Çok şükür ikimizde de bir şey yok" dedi. Taksi şoförü ise, "Sol taraftan indi, ortada çarpıştık. Çarpmanın etkisiyle taksi yan yattı. Kısa bir süre arabanın içinde kaldım. Görünmez kaza" diye konuştu.

