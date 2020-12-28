Yasak bitti trafik hareketlendi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
GÜNDEM 28.12.2020, 06:36
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Cuma günü saat 21'de başladı. 56 saatlik kısıtlama uygulaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüs salgınına karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda gece trafik ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini gerçekleştirirken sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05:00 itibariyle sona ermesiyle birlikte trafik akışı ve toplu ulaşımında vatandaşların hareketliliği başladı.
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