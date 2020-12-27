Yasağı dinlemediler! Boş tarlada kahvaltı 41 bin liraya patladı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde polis ekipleri, boş arazide toplu halde kahvaltı yapıldığına dair ihbar aldı. Olay yerine giden ekipler yasağı delen 13 kişiye ceza yağdırdı.

İhbarı değerlendiren ekipler, bölgede başlattıkları çalışmalar kapsamında, aralarında servis şoförleri ve dolmuşçuların da olduğu 13 kişinin kurallara uymadığını tespit etti. Denetimde 13 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince işlem yapılarak, "maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlalden" 41 bin lira para cezası uygulandı.

