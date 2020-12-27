Yasağı dinlemediler! Boş tarlada kahvaltı 41 bin liraya patladı
Ordu’nun Fatsa ilçesinde boş arsada kahvaltı yapan 13 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için 41 bin lira para cezası uygulandı.
GÜNDEM 27.12.2020, 18:02
Ordu’nun Fatsa ilçesinde polis ekipleri, boş arazide toplu halde kahvaltı yapıldığına dair ihbar aldı. Olay yerine giden ekipler yasağı delen 13 kişiye ceza yağdırdı.
İhbarı değerlendiren ekipler, bölgede başlattıkları çalışmalar kapsamında, aralarında servis şoförleri ve dolmuşçuların da olduğu 13 kişinin kurallara uymadığını tespit etti. Denetimde 13 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince işlem yapılarak, "maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlalden" 41 bin lira para cezası uygulandı.
İhbarı değerlendiren ekipler, bölgede başlattıkları çalışmalar kapsamında, aralarında servis şoförleri ve dolmuşçuların da olduğu 13 kişinin kurallara uymadığını tespit etti. Denetimde 13 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince işlem yapılarak, "maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlalden" 41 bin lira para cezası uygulandı.
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