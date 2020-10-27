Yaş çay üreticileri dikkat! Çaykur'dan ödeme açıklaması

Çaykur Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yaş çay ödemelerinin bugün başlayacağı duyuruldu.

Üreticilere toplam 694 milyon lira ödeme yapılacak. Eylül ayında alınan 204 bin 700 ton yaş çay karşılığında üreticilere 670 milyon lira ödenecek.

Yine üreticilere, ağustos ayı organik yaş çay farkı olan 24 milyon lira da verilecek. Ödemeler, bugün ve 30 Ekim Cuma günü üreticilerin banka hesabına yatırılacak.

