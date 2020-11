Yarkadaş'tan flaş iddia! Berat Albayrak'ın yerine kim geçecek?

Eski CHP milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Yarkadaş, Berat Albayrak'ın yerine düşünülen isimler açıklarken, istifanın perde arkasında Naci Ağbal'ın Merkez Bankasına atanması olduğunu iddia etti.

Barış Yarkadaş'ın dikkat çeken paylaşımları ise şöyle;



"- Berat Albayrak'ın görevden alınması halinde, yerine İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali getirilebilir. Ancak şu an istifa ya da görevden alınma durdurulmaya çalışılıyor. Saray hareketli.. Soylu ve Çavuşoğlu da CB Yardımcısı olursa şaşırmayın. İçişleri'ne Varank'ın geleceği...

- Berat Albayrak'ın ise kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilebileceği konuşuluyor. Bir başka iddia ise şu: Numan Kurtulmuş, mart ayında AKP Genel Başkanlığı'na getirilecek. Erdoğan, sadece CB koltuğunda oturacak. Bunlar AKP içinde dile getirilen kulisler.

- Bakan Berat Albayrak'ı, Özel Kalem Müdürü'nü ve Bakan Yardımcısı'nı aradım. Hepsinin telefonu kapalı. Ancak edindiğim bilgi İSTİFA ETTİĞİ yönünde. Albayrak, Naci Ağbal'ın MB'ye atanmasını "bardağı taşıran son damla" olarak nitelemiş yakın çevresine... Ağbal ile ihtilaf derin.

- Berat Albayrak'ın yerine getirilebilecek isimler arasında AKP Kurucularından Abdullah Erdem Cantimur ile İş Bankası eski Genel Müdürü Ersin Özince'nin ismi de geçiyor. Albayrak'ın ise Naci Ağbal'ın görevden alınmasını istediği iddia ediliyor. Medyanın yüzde 95'i konuyu tartışmıyor.

- İddiaya göre; Erdoğan, Albayrak'ın istifa edeceğini sabah saatlerinde Binali Yıldırım'a söyledi. Albayrak'ın medya dünyasında dürüstlüğüyle tanınan ve bilinen babası Sadık Albayrak'ın da istifaya sıcak baktığı, oğlunun yanında durduğu kulislerde konuşuluyor.

- Baba Albayrak'ın oğluna "Yıpranıyorsun, her şeyden sen sorumlu tutuluyorsun, bunu haketmiyorsun" dediği belirtiliyor. Oğlu bakan olduktan sonra yazarlığa veda eden Sadık Albayrak'ın bu tutumu ve istifa mektubundaki "anne-baba" vurgusu resmî tamamlıyor.

- Tabii bu arada ipi koparan gelişme ise Naci Ağbal'ın MB'ye getirilişini, Berat Albayrak'ın TV'den öğrenmiş olması... İddiaya göre, Albayrak MB ile ilgili brifing vermek üzere hazırlanırken, Naci Ağbal'ın Saray'da konuya dair Erdoğan'ı bilgilendirdiğini öğreniyor ve bunu hazmedemiyor.

- Bir başka iddia ise Ağbal göreve atandıktan sonra yapılan ilk toplantıda Erdoğan'ın yanında büyük bir gerilim yaşanıyor. Erdoğan bunun üzerine Albayrak'ı odasına çağırarak uyarıyor. Albayrak ise yakın çevresine Ağbal'la çalışamayacağını söylüyor.

- Hem Ağbal'ın atanması hem de Albayrak'ın "Doları istesek düşürürüz" açıklaması, bu sabah ipleri tamamen koparıyor. Albayrak'ın hışımla yazdığı istifa dilekçesi ise işin tuzu biberi oluyor. AKP şu an ANAP'ın son dönemi gibi. Vekiller Mehmet Muş ve Bülent Turan arasında kaldı! Muş, sıkı bir Albayrakçı! Bülent Turan ise Albayrak'a hiç mi hiç sıcak bakmıyor.

- Vekiller bu yüzden sıkışmış durumda. Öte yandan kabine revizyonu beklentisi de denge hesaplarını zorlaştırıyor. Erdoğan'ın Mart'ta yapılacak kongreyi Şubat'a çektirmesi ve Nisan'da gerçekleşmesi beklenen kabine revizyonunu kongre önüne çekmesi vekilleri "Bana da düşer mi?" beklentisine sokuyor. İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Adalet Bakanlığı'ndaki olası kabine revizyonu AKP'lileri hayli heyecanlandırıyor. Bu arada, Mustafa Doğan İnal da Nurettin Canikli de bakanlık için düşünülen isimler arasında...

- Zira mecliste bütçe görüşülürken, Canikli gibi bir ismin iktidarı temsil edebilecek bir pozisyonda olmasını isteyenlerin sayısı hayli fazla. Anlayacağınız; AKP tam bir kaynayan kazan! Öyle bir sistem kurdular ki; istifa eden istifasını bile duyuramıyor. Çünkü herkesin iradesi tek kişide...



- Bu arada kabine revizyonunda ismi geçen siyasetçilerden biri de Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel... İddiaya göre, Erdoğan, Menderes Türel'e bir ay önce sinyal verdi ve "Bekle" dedi. Çavuşoğlu CB Yardımcısı olarak Beştepe'ye çıkarsa, Türel'in şansı artar."