Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman verilecek?

Eğitim ve öğretimin koronavirüs salgını gölgesinde geçen Türkiye'de karne dönemi için heyecan artıyor.

Koronavirüs salgınındaki artış nedeniyle ilk, ortaokul ve lise için eğitim yeniden uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı ara tatilin 25 Ocak’ta başlayacağını duyurdu.

15 tatil ne zaman, bu dönem okullar ne zaman kapanacak?



Yarıyıl tatili 25 Ocak tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2021'de sona erecek. İ

İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Yaz tatili 11 hafta sürecek ve 19 Haziran 2020 Cumartesi günü başlayacak.

