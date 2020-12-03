Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 15 tatile ne zaman girilecek?

Öğrenciler ile velilerini karne heyecanı sardı.

Sabırsızlıkla beklenen 15 tatil için geri sayım başladı.

Yoğun ders temposunun ardından öğrenciler, “okullar ne zaman tatlne girecek” sorusunu cevabını merak ediyor.



Milli Eğitim Bakanlığıtarafından alınan karara göre okullarda yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de başlayacak.

İkinci dönem ara tatiline ise 12-16 Nisan 2021'de girilecek.

11 hafta sürecek yaz tatili 19 Haziran 2020 Cumartesi günü başlayacak.

UZAKTAN EĞİTİM'E DEVAM EDİLECEK

Koronavirüs ile mücadele sürecinde okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen kabine toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yeni bir duyuru geldi. Bakanlık, Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini açıkladı.

