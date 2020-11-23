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Yarın resmi tatil mi? Öğretmenler Günü resmi tatil olacak mı?

24 Kasım Öğretmenler Günü yarın kutlanacak. Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan "Öğretmenler Günü" bu yıl resmi tatil olacak mı? 24 Kasım 2020 resmi tatil içerisine alınacak mı? İşte ayrıntılar...

GÜNDEM 23.11.2020, 10:03
Yarın resmi tatil mi? Öğretmenler Günü resmi tatil olacak mı?
 2020-2021 eğitim döneminin başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de Öğretmenler Günü'nün ne zaman kutlanacağı idi.  Ancak  koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl okullarda kutlama yapılmayacak. 
UNESCO’nun önerisi ile pek çok ülkede 5 Ekim'de kutlanan Öğretmenler Günü Türkiye'de her yıl kasım ayında kutlanıyor. 
Dünyanın bazı ülkelerinde öğretmenler Günü  resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ancak ülkemizde öğretmenler resmi tatil kapsamında girmemektedir.
Bu anlamlı gün okullarda farklı törenler ve çeşitli kutlamalarla anılmaktadır. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar tatil edilmesi nedeniyle bu yıl okullarda kutlama yapılmayacak. 
Türkiye’de Öğretmenler Günü'nün kutlanması UNESCO’dan tam 13 sene önce dayanır.
Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 senesinde kutlanmaya başlanmıştır.
Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği görevini kabul ettiği tarih olan 24 Kasım 1928 nedeniyle bu gün belirlenmiştir.
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