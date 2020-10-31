Yarın İstanbul'da kapalı yollar! Alternatif güzergahlar hangileri

İstanbul Valiliği, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın cenaze töreni için bazı yolların kapalı olacağını bildirdi.

Pazar günü saat 12.00’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’ndeki cenaze töreni için bazı yolların saat 09.00 ila 15.00 arasında trafiğe kapatılacak.



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Anavatan Partisi eski Genel Başkanı, Rize Milletvekili ve 48. 53 ve 55. Dönem T.C. Başbakanı merhum Ahmet Mesut Yılmaz 01.11.2020 Pazar günü saat 12.00’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak cenaze namazını müteakiben ebedi istirahatgâhına uğurlanacaktır. Söz konusu merasim nedeniyle 09.00 ila 15.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır. Merhum eski Başbakanımız Ahmet Mesut Yılmaz’a Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." denildi.

Açıklamanın devamında yarın trafiğe kapatılacak yollar şöyle açıklandı:

"Aksoy Sokağa araç girişi Sırma Perde Sokaktan kapatılıp Aksoy Sokak istikametine akım verilmeyecektir. Karacaahmet Mezarlığı istikametinden Nuhkuyusu Caddesi’ni takiben Mahir İzCcaddesi istikametine giden akım Mütevelli Çeşmesi Caddesi kavşağından kapatılıp akım Mütevelli Çeşme Caddesi’ne verilecektir. Kısıklı Caddesi’nden Shibuya Sokak istikametine trafik kapatılarak akım Kısıklı Caddesi’ne verilecektir. Kısıklı Caddesi’nden gelip Nuhkuyusu Caddesi’ni takiben Mahir İz Caddesi’ne dönen kavşak trafiğe kapatılıp Mahir İz Caddesi istikametine araç verilmeyecektir. Trafik Nuhkuyusu Caddesi Karacaahmet Mezarlığı istikametine verilecektir. Alternatif Güzergahlar şu şekilde, Mütevelli Çeşme Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Tophanelioğlu Caddesi."

