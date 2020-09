“Yarın çekip gittiklerinde bu borç milletin omuzlarında kalır”

İşsizlik ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin zirve yaptığına vurgu yapan Karamollaoğlu, “Ülkemizdeki ekonomik politikalar hep borca dayalı yapılıyor. Bütün yatırımlar borca dayalı, borç ödenemeyince alacakları kapıya dayanır. Bu borcu bizden alırlar. Osmanlı bundan 160 sene önce borç almaya başladı. Ondan sonra ödeyemedi, Düyûn-u Umûmiye geldi. Biz o borcun son taksitini 1953 yılında ödedik. Kimse bunu unutmasın. Bizi bu hale getirenler, yarın çekip gittiklerinde bu borç bu milletin omuzlarında kalacak” dedi.

Saadet Partisi’nde 7. Olağan Kongre heyecanı sürüyor. Saadet Partisi Trabzon İl Başkanlığı ve Artvin İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi geniş katılımla gerçekleştirildi. Heyecan ve coşkunun hakim olduğu kongre salonlarına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kovid-19 pandemi tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle katılıp, salondakilere hitap etti.

Türkiye ve dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini söyleyen Karamollaoğlu, siyasi atmosferin ve ekonomik şartların maalesef istediklerin yönde gelişmediğini belirtti. Türkiye’nin bir numaralı meselesinin kutuplaşma olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, “Farklı görüşlere sahip olsak da aynı milletin insanlarıyız. Adalete güven kalmadı. İşin ehline verilmesini istiyoruz. İktidar şeffaf değil. Ülkeyi yönetenler şeffaf olmalıdır. Halka her daim açık olmalılar. Şeffaflık olmazsa yolsuzluk artar. Toprak her geçen gün altımızdan kayar. Düşünce ve fikir özgürlüğü en önemli husustur. Bir insan fikirlerini söylemekten asla çekinmemelidir. Basın, yayın, fikir özgürlüğü olmazsa olmazımızdır. Kendi öz değerlerimizi kaybetmeye başladık. Ülkemizde son zamanlarda israf yolsuzluk zirve yaptı. Bunu savunanlar var. ‘Yolsuzluk hırsızlık değil’ diyenler var. Biz geçen seçimlerde yaşadık iktidar da bulunan bir ilçe başkanı ‘biz hırsızımıza sahip çıkarız’ diyor. Kimse de buna çıkıp tepki göstermiyor. Bu hırsız var demek anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

İktidarın ekonomi politikasını eleştiren Karamollaoğlu, “İşsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik zirve yaptı. Bizdeki işsizlik TÜİK verilerinin en az 3 katı kadar. Bazı ekonomistlere göre, Türkiye’de çalışma yaşına gelen işsizlik reel manada yüzde 40’a kadar çıktı. Bu da 20 milyonu geçer. Böyle bir ülkede ekonomik refahı adil bir şekilde dağıtamazsınız. Çektiğimiz sıkıntılar için acil tedbirlere ihtiyaç var. Ülkemizdeki ekonomik politikalar hep borca dayalı yapılıyor. Bütün yatırımlar borca dayalı, borç ödenemeyince alacakları kapıya dayanır. Bu borcu bizden alırlar. Osmanlı bundan 160 sene önce borç almaya başladı. Ondan sonra ödeyemedi, Düyun-u Umumiye geldi. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Batılılar dedi ki, biz o borcu sizden alırız. Biz o borcun son taksitini 1953 yılında ödedik. Kimse bunu unutmazsın. Bizi bu hale getirenler, yarın çekip gittiklerinde bu borç bu milletin omuzlarında kalacak” diye konuştu.

Merkez Bankası’nın faiz artırımını değerlendiren Karamollaoğlu, şunları söyledi; “Merkez Bankası başkanını faizleri artıyor, indirmiyor diye görevden aldılar. Şimdi, ne oldu? Kendileri faizleri artırdı. Hani faizlerin karşısındaydınız. Yapamazsınız çünkü sistem öyle! Bu sistem faiz üzerinde inşa edilmiş. Siz faizin zararlı olduğunu görüyorsanız tedbir alacaksınız. Faize ihtiyaç olmayan bir sistem kuracaksınız. Faizi kaldırıyoruz demekle, faiz kalkmaz bugün ki şartlarla. Faizsiz bir yatırım bankası kuracaksın. Kar ortaklı sistemi ve kooperatifleştirmeyi getireceksin ondan sonra bak arkasından bu mesele nasıl çözülüyor. O zaman hep birlikte bunu yaşarız. Onun için bugün maalesef üretime dönük olmayan bir yatırım politikasıyla ülkemiz iflas etme noktasına getirildi.”

Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a yönelik sözlerine değinerek, “İç güvenlik meselesi endişe verici bir noktaya geldi. Bir İçişleri Bakanı, Anayasa Mahkemesi Başkanına diyor ki, ‘gözün kesiyorsa bir koruma almadan bisikletle işine git.’ Şuna dikkat edin; İçişleri Bakanı, iç güvenliği sağlamakla yükümlü görevli. Ben seni koruyamam diyor. Kabahat burada Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın değil, İçişleri Bakanı’nındır. ‘Babayiğitsen git’ diyor. Ben tedbiri aldım sen git demiyor. O zaman bu ülke yaşanamaz bir ülke hale gelmiş demektir. Bizim amacımız Türkiye’yi yaşanabilir bir ülke haline getirmektir. Bu bizim hedefimiz. Bu herkese verdiğimiz bir güvencedir” ifadelerini kullandı.

İktidara uyarılarda bulanan Karamollaoğlu, “Devlet yönetiminde liyakat önemlidir. Bir numaralı meselemiz toplumsal barışı sağlamalıyız. Adaleti sağlamalıyız. Liyakat sahibi insanları göreve getirmeliyiz. Şeffaf ve denetlenebilir bir yapı oluşturmalıyız. Paranın israf edilmemesi gerekiyor. Kalkınarak büyümeliyiz. Son olarak şahsiyetli bir dış politika sağlamalıyız. İktidarda bulanan muhalefeti hainlikle suçlamaması gerekiyor. İktidar muhalefettekilerle de konuşmalıdır. Müzakereye açık olmalıdır. Bizim gibi olmayanlara da kucak açmalıdır. Onun için biz insanları bir bütün olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

Tek listeyle gidilen seçimde yeniden Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı seçilen Cevat Kurt ise kongrede yaptığı konuşmada, “Bugün Trabzon’un tarihi bir mekânındayız ve tarihi bir kongre yapıyoruz. Biz yeni dönemde nasıl bir yönetim ve nasıl kadro hazırlığı yaptık? Hedefe kilitlenmek için Trabzon’da her kesimden, her düşünceden kendi alanında liyakatli, siyaseti sadece niyetiyle hücreleriyle, insanlık için yapacak bir kadroyu hep birlikte delegelerin iradesine sunacağız. Bu kadro ile Trabzon’un yerel sorunlarında nasıl muhalefet anlayışında olacağız? Bizim derdimiz üzüm yemek. Saadet Partisi yeni dönemde Trabzon’da siyasetin yıldızı olacaktır.” Kurt, konuşmasının devamında Trabzon’un sorunlarına değindi.