Yarın açılacak metro ilk 10 gün ücretsiz olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın açılacak Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun 2 gün açıklanan ücretsiz hizmet süresinin 10 güne çıkarıldığını açıkladı.

Koronavirüs hastalığına yakalanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tedavi gördüğü hastaneden bir video ile yarın saat 12:00'de hizmete açılacak. Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun daha önce açıklanan iki günlük ücretsiz hizmet süresinin 10 güne çıkarıldığını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:

Kabataş Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu’nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu, yaklaşık 3 milyona yakın İstanbullunun yaşadığı 6 ilçeyi birbirine bağlayacak. 18 kilometre uzunluğunda ve 15 istasyondan oluşan hat, İstanbul’un ikinci, Avrupa Yakası’nın ilk tam otomatik sürücüsüz metrosu olacak. Her istasyonda bir amir; her araçta ise sürücüsüz metro acil müdahale personelleri hazır bulunacak.

Günde 352 sefer yapılacak hat, tek yönde saatte 70 bin İstanbulluya hizmet verebilecek. Toplam 80 trenle hizmet verecek hat, tek seferde 2 bin 160 yolcu taşıma kapasitesi ile dünyada 1. sırada yer alıyor.

İBB, hattın tasarım sürecinde bir ilki hayata geçirerek, engelli vatandaşlarla test sürüşü yaptı. Gelen talepler doğrultusunda değişikliklerin yapıldığı hattın tamamı, engelli erişimine yüzde 100 uygun hale getirildi.

M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey hattı, Mecidiyeköy istasyonunda Yenikapı-Hacıosman metrosu ve metrobüsle Karadeniz Mahallesi istasyonunda Topkapı-Mescidi Selam tramvayıyla Mahmutbey istasyonunda ise Kirazlı-Olimpiyat- Başakşehir metrosuyla entegre olacak. Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı tamamlandığında, Alibeyköy istasyonundan bu hatta aktarma yapmak mümkün olacak. Ayrıca İstanbul Havalimanı’na giden metro hattı tamamlandığında Kağıthane istasyonundan aktarma yaparak havalimanına ulaşılabilecek.

“Değerli İstanbullular, kıymetli hemşehrilerim;

Öncelikle hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Salgın sürecinde kendinizi sakınmaya özen gösterin. Bugün hastanedeki 4. Günüm, her şey olumlu yönde gidiyor. Çok iyi hissediyorum. Tek üzüntüm sizlerden uzak kalmak.

Sevgili İstanbullular; güzel kentimiz için çok önemli bir proje olan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nı tamamen bitirdik. 3 aydır gerçekleştirdiğimiz deneme sürüşleri problemsiz geçti. Bu hattın açılış törenini 28 Ekim’de yapacağımızı çok önceden duyurmuştuk. Hastanede olmam hasebiyle açılış törenimizi erteledik ama metromuzun hizmete girmesini ertelemiyoruz.

28 Ekim Çarşamba günü öğlen saat 12:00 itibarıyla Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu İstanbulluların hizmetinde olacak. Arkadaşlarımız daha önce 2 günlük bir ücretsiz kullanım planlamışlardı. Düşündüm ve bu hattın 10 gün boyunca İstanbullulara ücretsiz kullandırılması gerektiğine karar verdim. Evet, bu hat alışkanlık yapsın diye 10 gün boyunca ücretsiz olacak. Hayırlı uğurlu olsun.

Kıymetli İstanbullular; burada bir teşekkürü de İBB’nin önceki yönetimlerine yapmak istiyorum. Çünkü bu hattın kaba inşaatı önceki dönemde bitirildi. Elektromanyetik sistemlerinin de yapım işlerini tamamladık. Eğer bir tören yapabilseydik, bu hatta hizmeti geçmiş önceki başkanlarımızı da davet etmiştik, kurdelemizi beraber kesecektik. Kısmet değilmiş. Tabi bu hattın bir de devamı var. Mecidiyeköy- Beşiktaş-Kabataş. Beşiktaş istasyonunda arkeolojik çalışmalar uzun süredir devam ediyor. Kabataş’ta da Mart ayından beri arkeolojik çalışmalar başladı. Diğer tünel ve istasyonlarda ise inşaat çalışmaları sürüyor. Hedefimiz bu kısmı da 2022 yılının ilk 6 ayı içinde açmak.

Bu yıl ve 2021, bizim için daha önce durdurulmuş metroları hizmete sokma yılı olacak. Çok yakında Eminönü-Alibeyköy Tramvayı sefere başlayacak. Sonra gelecek yıl Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküleri devreye girecek. Ataköy-İkitelli Metro Hattı’nın ilk bölümünü de 2021’in ilk yarısında açacağız. Ardında da yıl sonuna doğru Dudullu-Bostancı Metrosu hizmete girecek. Yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu ülkemize tekrar hayırlı olsun. Unutmayın, 28 Ekim Çarşamba günü saat 12:00’den itibaren 10 gün boyunca ücretsiz olarak hizmetinizde olacak. Hepinize sağlıklı günler dilerim.”