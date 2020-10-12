Yarım milyarlık köprü ihalesi yine ‘tanıdık’ şirkete gitti

AK Parti'nin, Kamu İhale Kanunu'nun deprem, afet gibi olağanüstü haller için öngördüğü 21b maddesini kullanarak istediği şirketlere ihale dağıttığı iddiası yine tartışmalara yol açtı. “

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Bağlantı Yolları İkmal İhalesi” de, kanunun esas olarak kabul ettiği rekabetçi açık usül yerine, olağanüstü haller için öngörülen istisna 21b maddesine göre Pazarlık usulüyle yapıldı.

İhale kanununun istisna maddesinin ayrıcalıklarını kullanarak kamuoyuna duyuru yapılmadan 18 Eylül'de özel olarak davet edilen şirketler arasında gerçekleştirildi. Tahmini bedeli 573 milyon 235 bin lira olan ihale, kapalı kapılar ardında 492 milyon 659 bin 84 liraya Atis Asfalt'a verildi. Jet hızıyla tamamlanan ihalenin sözleşmesi 2 Ekim'de imzalandı. Buna göre 19 Eylül'de başlayan inşaat, 800 gün sürecek 13 Ocak 2023'te tamamlanacak.

Atis Asfalt, organik bağı olan MET-GÜN inşaat'la birlikte AK Parti döneminde özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihalelerle biliniyor. Son olarak yenilenen İstanbul seçimlerinden hemen önce, erken ödeme yapılarak belediyenin kasasının boşaltıldığı birkaç şirketten bir olarak gündeme geldi.

Atis'in büyük ortaklarından Metin Güneş'e ait MET-GÜN İnşaat, geçtiğimiz Temmuz ayında yine gündemdeydi. Şirket AK Parti döneminden kalan asfalt işi alacağı için İBB'nin bankadaki “haczedilemez” hesaplarındaki 565 milyon lirasını haciz yolu ile aldı. Üstelik bu para, İBB'nin metro projesi için aldığı yurtdışı kredisiydi. Kanuna göre, belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri haczedilemiyor.

Atis Asfalt'ın çoğunluk hissesine sahip Eze İnşaat da geçtiğimiz ay yine 21b usulüyle yapılan Kocaeli Şehir Hastanesi Tramway Hattı Yapım ihalesi'ne özel olarak davet edildi. İhalenin yaklaşık maliyeti 323.4 milyon lira.

DEVLET BAHÇELİ’NİN TALEBİYLE ADI DEĞİŞTİ

Temeli 2016 yılında atılan proje, MHP döneminde Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başladı ancak yarım kaldı. 2017 yılında MHP yönetimindeki belediyenin 240 milyon TL borçlanma talebine AK Parti’li Meclis üyeleri ret oyu vermişti.

ERDOĞAN, 1 AY ÖNCE AÇIKLADI

Aradan 3 yıl geçti. Geçtiğimiz Ağustos ayında sürpriz bir şekilde devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Erdoğan, 4 Eylül'de yaptığı konuşmada, “Fiziki gerçekleşmesi yüzde 47 seviyesinde olan bu köprünün kalan kısımlarını 530 milyon lira maliyetle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tamamlayacaktır. İnşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan bu eserin adını Sayın Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik ve bu şekilde de inşallah bitireceğiz” dedi.

Köprüden raylı sistem de geçmesi bekleniyor.

Gidiş-dönüş üçer şerit, ortasında da raylı sistem planlanan köprü, bin 800 metre uzunluğa sahip olacak. 39 metre genişliğinde, üzerinde toplam 6 şeritli karayolu ve çift hatlı demiryolu olacak şekilde projelendirilen Devlet Bahçeli Köprüsü’nde 24 ayak bulunacak. Köprüde toplam 585 adet çelik kiriş kullanılarak, nehir üzerinden geçen 900 metrelik bölüm oluşturulacak.

