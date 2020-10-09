“Yargının ‘pardon’ deme lüksü yoktur”
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen bir programda gazeteciler ile bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
GÜNDEM 09.10.2020, 07:04
Gazeteciler ile bir araya gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Yetkiyi milletten alan bir yargı milletin beklentilerine sırt çeviremez. Yargının ‘pardon’ deme lüksü yoktur. Çünkü o pardon dediğiniz, aylarca yıllarca cezaevinde kalmıştır. Buradaki pardon, o kişi lekelendikten sonra hukuk sistemine ve o kişinin onuruna, haysiyetine telafisi güç zararlar doğurur” ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen bir programda gazeteciler ile bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AİHM’in Türkiye aleyhine verdiği karar ile ilgili konuşarak sözlerine başlayan Gül, kararın siyasi olduğunu belirtti. Gül, “AİHM bir mahkemedir, bir insan hakları mahkemesidir, siyasi denetim mekanizması, uluslararası kurum değildir. AİHM’in, Ermenistan’ın tezleri doğrultusunda vermiş olduğu, yanlı, hukuki hiçbir temeli olmayan bu kararının kabul edilebilir yanı yoktur” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yapılandırılmasına yönelik açıklamalarını değerlendirerek sözlerine devam eden Gül, ”Anayasa Mahkemesi de HSK’de, yargısal tüm yönetim kademeleri de daha iyiye ulaşmak için, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne kavuşmak için ihtiyaç duyulan her türlü değişiklik yapılabilir, her türlü değişiklik mümkündür. Bunu yapacak olan da milletin seçtiği temsilcilerdir, parlamentodur” diye konuştu.
Gül, yargıyı ele geçirmek isteyen her türlü anlayış ile mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti. Türk milleti adına karar veren, hakim ve savcıların milletine sırtını asla dönemeyeceğini vurgulayan Gül, sözlerinin sonunda yargıya yönelik şu eleştirileriyle dikkat çekti: “Yetkiyi milletten alan bir yargı milletin beklentilerine sırt çeviremez. Yargının ‘pardon’ deme lüksü yoktur. Çünkü o pardon dediğiniz, aylarca yıllarca cezaevinde kalmıştır. Buradaki pardon, o kişi lekelendikten sonra hukuk sistemine ve o kişinin onuruna, haysiyetine telafisi güç zararlar doğurur.”
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen bir programda gazeteciler ile bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AİHM’in Türkiye aleyhine verdiği karar ile ilgili konuşarak sözlerine başlayan Gül, kararın siyasi olduğunu belirtti. Gül, “AİHM bir mahkemedir, bir insan hakları mahkemesidir, siyasi denetim mekanizması, uluslararası kurum değildir. AİHM’in, Ermenistan’ın tezleri doğrultusunda vermiş olduğu, yanlı, hukuki hiçbir temeli olmayan bu kararının kabul edilebilir yanı yoktur” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yapılandırılmasına yönelik açıklamalarını değerlendirerek sözlerine devam eden Gül, ”Anayasa Mahkemesi de HSK’de, yargısal tüm yönetim kademeleri de daha iyiye ulaşmak için, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne kavuşmak için ihtiyaç duyulan her türlü değişiklik yapılabilir, her türlü değişiklik mümkündür. Bunu yapacak olan da milletin seçtiği temsilcilerdir, parlamentodur” diye konuştu.
Gül, yargıyı ele geçirmek isteyen her türlü anlayış ile mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti. Türk milleti adına karar veren, hakim ve savcıların milletine sırtını asla dönemeyeceğini vurgulayan Gül, sözlerinin sonunda yargıya yönelik şu eleştirileriyle dikkat çekti: “Yetkiyi milletten alan bir yargı milletin beklentilerine sırt çeviremez. Yargının ‘pardon’ deme lüksü yoktur. Çünkü o pardon dediğiniz, aylarca yıllarca cezaevinde kalmıştır. Buradaki pardon, o kişi lekelendikten sonra hukuk sistemine ve o kişinin onuruna, haysiyetine telafisi güç zararlar doğurur.”
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