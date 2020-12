Yargı reformu “sipariş düzenleme” olmamalı!

Karaduman, “Yapılacak Yargı Reformu bir önceki düzenleme gibi tabiri caizse sipariş düzenleme olmamalıdır. Yapılacak düzenleme, hakkı gasp edilen bütün kesimleri kapsamalıdır” dedi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, iktidarın üzerinde çalıştığı Yargı Reformu’yla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yazılı açıklama yapan Karaduman, adalet sisteminin ülkede büyük yara aldığının altını çizerek, adalet alanında Türkiye’nin bir an önce normalleşmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı. Siyasi kimliğine bakılmaksızın bütün kişilerin yasalar önünde eşit olduğunu belirten Karaduman, “Mahkemeler siyasi iktidarın müdahalesi doğrultusunda değil, yasaların gerektirdiği şekilde karar vermek durumundadır. Türkiye’de yargının tarafsızlığı, hukukun üstünlüğü temin edilmelidir. Bu bağlamda ne olursa olsun şimdiye kadar yapılan yanlışlardan geri dönmek, hataları telafi etmek adına atılacak bütün adımları önemli buluyoruz. Ancak yapılacak yargı reformu bir önceki düzenleme gibi tabiri caizse sipariş düzenleme olmamalıdır. Yapılacak düzenleme, hakkı gasp edilen bütün kesimleri kapsamalıdır” ifadelerini kullandı.



Suçsuzluğu ispat edildiği halde görevlerine iade edilmeyen KHK mağdurlarının halen çözüm beklediğini dile getiren Karaduman, “Adil yargılanma hakkı ve eşitlik gibi ilkelerin önemini her zaman olduğu gibi bugün de vurguluyoruz. Yargı, iktidarın muhalifleri cezalandırma aygıtına dönüştürülmemelidir. Yargının iktidar tarafından araç haline getirildiği yerde elbette adaletten bahsetmek mümkün olmayacaktır. Buna mukabil yapılacak olan reform, silahlı terör örgütü üyesi olduğuna dair hakkında somut delil bulunmayan; irtibat, iltisak gibi hukuki bir altyapısı olmayan kavramlarla tutuklanan ve hüküm giyen on binlerce kişinin mağduriyetini giderecek bir reform olmalıdır” şeklinde konuştu.