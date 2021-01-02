Yardım malzemeleri, depremin vurduğu Hırvatistan'a ulaştı

Türkiye, deprem sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 26 kişinin yaralandığı Hırvatistan'a yardım elini uzattı.

Yardımı karşılayan Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, depremin ardından ilgili makamların doğrudan temasa geçtiğini aktardı.



İçişleri bakanlıkları arasındaki görüşmelerin sonucunda AFAD yetkililerinin ilk aşama olarak en çok ihtiyaç duyulan ısıtıcıları Hırvatistan'a ulaştırdığını aktaran Hızlan, "272 adet ısıtıcı geldi, teslim edildi, depoya giriyor. Talepler olduğu söylendi. Gelen ısıtıcılar arazide ihtiyacı olan Hırvat vatandaşlarına ulaştırılacak." ifadesini kullandı.



AFAD Başkanlığınca Hırvat depremzedeler için 480 çadırın da hazırlandığını belirten Hızlan, "Bu çadırlar Türkiye'den tırlarla yola çıkacak. Çadırları kuracak arkadaşlarımız da onlarla birlikte gelecekler. Doğrudan arazide kış şartlarına uygun aile çadırları kurulacak." ifadelerini kullandı.



Hızlan, ayrıca en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden konteyner evlerin de Türkiye'de hazırlandığını dile getirerek, "Konteyner evler de tırlara yükleniyor, onlar da yola çıkacak. Yerleri de Hırvat makamları tarafından Petrinja şehrinde hazırlanıyor. İhtiyacı olan ailelere teslim edilmek üzere yerlerine yerleştirilecekler." dedi.



Yardımların devam ettiğini belirten Büyükelçi Hızlan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Zagreb temsilcisinin de arazide olduğunu, ihtiyaç duyulan 500 adet battaniyenin de TİKA tarafından yerel olarak temin edilerek ilgili makamlara teslim edildiğini sözlerine ekledi.

