Yaralı şahine jandarma sahip çıktı
Malatya’da devriye gezen jandarma ekipleri yaralı bir şahın buldu.
GÜNDEM 23.09.2020, 15:39
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Doğanşehir İlçesi Polat Mahallesi Pamuklu mevkiinde devriye atan Polat Jandarma Karakol Komutanlığı önleyici kolluk devri ekipleri arazide bitkin bir halde yaralı şahin gördü. Yaralı ve bitkin halde bulunan kuşa sahip çıkan jandarma ekipleri, hayvanı tedavi edilmesi için veterinere götürdü.
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