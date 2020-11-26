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Yaptığı kazayla çatıya fırladı! Arkadaşı: Şaşırdık, anlam veremedik

Konya'da yaptığı kaza sonucu garajın çatısına fırlaya sürücü tedavisinin ardından taburcu edildi. Arkadaşı ise "Biz de gittiğimizde şaşırdık, anlam veremedik. Oraya fırlamasına da şaşırdık" dedi.

GÜNDEM 26.11.2020, 21:22
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Yaptığı kazayla çatıya fırladı! Arkadaşı: Şaşırdık, anlam veremedik
Konya'nın Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana gelen ilginç kazada Mustafa Yaşar Özkan'ın kullandığı kamyonet kontrolsüz bir şekilde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada takla atan kamyonetten fırlayan sürücü Özkan, yol kenarında bulunan garajın çatısına uçtu.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı Mustafa Yaşar Özkan'a müdahale edebilmek için merdiven yardımıyla çatıya çıktı. Sağlık görevlisinin burada ilk müdahaleyi yaptığı Mustafa Yaşar Özkan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansırken 1 gece gözlem altında tutulan Mustafa Yaşar Özkan, tedavi gördüğü hastaneden bu sabah taburcu edildi.

Kazayı duyar duymaz, olay yerine giden kazazedenin arkadaşı Ömer Yıldırım, "Bize telefon geldi, kaza yerine gittik. Gittiğimizde arkadaşımız aracında değildi. Etrafa baktık çatıya fırlamış durumdaydı. Yanına çıktık, durumuna baktık. Durumu iyiydi, bilinci yerindeydi. Biz orada biraz müdahale ettik. Ambulans çağırdık hastaneye götürdük. Arabadan nasıl çatıya fırladığını arkadaşım da hatırlamıyor. Biz de gittiğimizde şaşırdık. Anlam veremedik, şaşırdık. Gerçekten büyük bir mucize atlatmış" ifadelerini kullandı.
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