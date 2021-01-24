Yapı denetim ile eski ahbap çavuş ilişkisi bitti

Buluşmada yapı denetimi sisteminin 1999 depreminden sonra başlayan bir sistem olduğunu vurgulayan Şahin, sistemin kurulduğundan beri 1 Milyar 967 metrekare inşaat denetlendiğini belirtti.

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Başkanı Nazmi Şahin, gazeteciler ile buluştu. Buluşmada son zamanlarda yaşanan depremler ile yapı denetim sisteminin başarılarının öne çıktığı vurgulanırken Türkiye’de 2 bin 64 yapı denetim firması, 70 bin adet yardımcı mühendis, 30 bin adet denetçi mühendis ve 356 adet laboratuvar olduğu kaydedilerek, yapı denetim sisteminin ne kadar yaygın olarak işlediğinin altı çizildi.



Yaşanan son Van, Elâzığ, Malatya ve İzmir depremlerinde yapı denetim sisteminden sonra yapılan binaların bir zarar görmediğinin altını çizen Şahin, “Malatya’da yaşanan depremden önce 7 milyon metrekarelik inşaat denetlenmesinin yapıldığını, İzmir’de ise yıkılan binaların yapı denetim sisteminden önce yapılan binalar olduğunu biliyoruz. Bu veriler gösteriyor ki, yapı denetimli binalar bir başarı kazanmış oldu” dedi.



Türkiye’de uygulanan yapı denetim sisteminin sadece Türkiye’de kalmayarak Macaristan, Arnavutluk, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve Azerbaycan gibi ülkelerin bu sistemi uygulamak için kendi ülkelerinde örnek aldıklarını ve yapı denetim sisteminin başarılı bir şekilde devam ettiği kaydedildi. Yapı denetim sistemi ile eskiden olan ahbap çavuş ilişkisinin yok olduğunu vurgulayan Şahin, “Yapı denetim sistemi ile tüm mühendislerin takip altına alındığını, bu durum sayesinde bir inşaatta hataya yer yok. Yapı denetim sistemi sayesinde can ve mal güvenliği arttı, binalarda bulunan taşıyıcı sistemlerinde başarı sağlandı, 185 bin kişiye de istihdam sağlandı” şeklinde konuştu.

Mehmet Fahri ÖZKAN / Ankara

