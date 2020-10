Yapay tavuk eti yersen(!)

İnsan sağlığına etkileri henüz bilinmeyen bu yeni gelişme büyük tartışmalara neden oldu. İlk zamanlarda zararı anlaşılmayan GDO gibi, yapay etin de insan sağlığı için büyük bir tehdit olabileceği tahmin ediliyor.

Laboratuvar ortamında et üreten Çin’den sonra Amerika menşeli büyük bir fast food firması da 3D printing teknolojisini kullanarak yapay tavuk eti üreteceklerini duyurdu. Tüm dünyada ve Türkiye’de oldukça yaygın olan firma, hayvan hücrelerini çoğaltarak geliştilen teknolojiyi kullanarak nagıt parçaları üretecek. İnsan sağlığına faydaları ve potansiyel zararları henüz tam olarak anlaşılamayan bu yeni gelişme oldukça büyük tartışmalara neden oldu. 1990’larda hayatımıza giren GDO gibi, bilim insanlarını endişelendiren yapay et teknolojisi tahminlere göre 2025 yılında daha çok yaygınlaşacak. İlk zamanlarda insan sağlığına zararları bilinmeyen GDO’lu ürünler günümüzde birçok devlet tarafından yasaklanmış durumda.



Yapay tavuk etinin yanında 3D printing teknolojisi kullanarak ekmek ve baharat da üreteceklerini belirten firma, zamanla tüm ürünlerinde yapay gıda kullanacak. Doğal beslenmenin öneminin her geçen gün daha fazla anlaşılmasına karşı yapay gıda teknolojilerinin adeta itilerek bir şekilde hayatımıza sokulması insan sağlığının hiçe sayıldığının bir göstergesi. GDO, NBŞ, hormonlar ve daha birçok tehlikeden sonra yapay et ve et ürünleriyle daha da büyüyen gıda terörü geleceğe yönelik büyük bir tehdit barındırıyor.



Sağlıksız gıda ürünlerinin yaygınlaşmasıyla artan obezitenin temel kaynağı olan fast food firmalarının kar-zarar hesaplarıyla belirlediği yeni stratejiler toplum sağlığı için büyük bir sorun. Seri üretimle birlikte birçok hayvan türünün genetiğini bozan fast food firmalarının yeni yapay besin teknolojileriyle neyi hedef aldığı belirsiz. İnsan neslini tehlikeye sokan bu gelişmelere karşı dünyadaki birçok ülke önlemini almıış durumda. Kapitalist dünya devleri için büyük imkan tanıyan Türkiye’nin yapay gıda konusunda nasıl bir strateji izleyeceği ise henüz belli değil.