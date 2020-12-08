Çin Ulusal Nükleer Kurumu, Çin'in en gelişmiş nükleer füzyon deneysel araştırma cihazı HL-2M Tokamak'ın, hidrojen ve ağır hidrojen gazlarını kullanarak Güneş'te meydana gelen tepkimelerin benzerlerini elde etmek için tasarlandığını açıkladı.



Güçlü bir temiz enerji kaynağının kilidini açma potansiyeline sahip olduğunu ümit ettiğini açıklayan bilim insanları, HL-2M Tokamak'ın başarıyla çalıştırıldığını belirtti.

People's Daily gazetesi de Siçuan bölgesinde bulunan HL-2M Tokamak'ın sıcak plazmayı füzyonlamak için güçlü manyetik alan kullandığını ve 150 milyon derecenin üzerinde sıcaklığa ulaşabildiğini yazdı.

