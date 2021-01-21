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Yanlış yola girmeyin

“Seçimler öncesinin düşmanı Avrupa” ile “çok yoğun” ilişkiler başlıyor... Görüşmelerin ilk adımı için dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Brüksel yoluna koyuldu...

GÜNDEM 21.01.2021, 04:33
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Yanlış yola girmeyin
 Nisan 2017’de gerçekleştirilen “başkanlığa geçiş” referandumu öncesi Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkiler tarihinin en gergin günlerini yaşamıştı. Bu gerginlik seçim meydanlarında da bir hayli dillendirilmişti. Dün itibarıyla ise AB ile yeni bir sürece girildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün Brüksel’e yola çıkmasıyla başlayan yoğun Avrupa Birliği mesaisi, Türkiye-AB ilişkilerine dair kritik görüşmelere sahne olacak.

Çavuşoğlu, iki gün sürecek Brüksel temaslarında AB Konseyi ve AB Komisyonu üst düzey yetkilileriyle ve Avrupa Parlamentosu’nun bazı üyeleriyle bir araya gelecek.
Görüşmelerde,  bu ay sonunda ya da Şubat başında Türkiye’ye gelmesi öngörülen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in olası ziyaretine ilişkin hazırlıkların da ele alınacağı tahmin ediliyor. Ziyaret vesilesiyle Çavuşoğlu ayrıca, Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Sophie Wilmes ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le ikili ve çok taraflı ilişkileri değerlendirecek.

*2017 yılında dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda’dan sınır dışı edilmişti. Başkanlık seçimleri kampanyası için gurbetçi vatandaşlarla buluşmaya giden Bakan Kaya ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının inişine Hollanda’da izin verilmemişti. Kaya’nın konvoyu durdurulmuş, köpekli saldırı gerçekleştirilmişti.
Kapıyı Erdoğan açtı: “Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa’da görüyor ve geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz”
Ankara-Brüksel hattında son aylarda yaşananlar
*              Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen yıl 21 Kasım’da “Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa’da görüyor ve geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz” sözleri, Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilere verdiği önemi ortaya koydu.
*              Çavuşoğlu, 7-8 Ocak’ta Portekiz ve İspanya’yı ziyaret etti. 9 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı video konferansta, AB’nin Türkiye’nin gündeminde öncelikli konumda olduğunu belirtti.
*              ErdoğaN ve Çavuşoğlu’nun, 12 Ocak’ta AB ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle ayrı ayrı yaptığı toplantılar her iki tarafın, ilişkilerde olumlu atmosfer için atabileceği adımların enine boyuna görüşüldüğü bir platform oldu.
*              Son olarak Almanya Dışişleri Bakanı Maas’ın, 18 Ocak’taki Ankara ziyaretinde Türkiye-AB ilişkilerinde son dönemde oluşan olumlu atmosferin devam etmesinin iki tarafın da yararına olduğu vurgulandı.
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