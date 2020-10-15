“Yanıltıcı reklam serbest fikir beyanı yasak olacak”

Dünya Helal Vakfı Kurucular Kurulu üyesi ve Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası ( Toç Bir-Sen) Genel Başkanı Hüseyin Öztürk; TBMM’de görüşülecek olan ‘Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne ilişkin tedirginliklerini dile getirdi.

Öztürk, 24 Haziran 2020 tarihinde “Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” başlığıyla Meclis gündemine gelen fakat kamuoyunda oluşan tedirginlik nedeni ile görüşülmesi ertelenen 29, 30, 31 ve 32. maddelerinin düzenleme yapılmadan yeniden Genel Kurula sevk edilmesini doğru bulmadıklarını dile getirerek, “Bu durum tüketicide endişe, korku ve güvensizlik oluşturmaktadır” dedi.



Öztürk, şunları kaydetti: “Söz konusu maddelerin Genel Kurul’da kabul edilerek kanunlaşması halinde, bundan böyle; her türlü yazılı, görsel, işitsel ve dijital iletişim araçları üzerinden yapılan ve ticari reklam kapsamına girmeyen, gıda güvenliği ve güvenilirliği hususunda tüketicide endişe, korku ve güvensizlik oluşturarak tüketicinin tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkileyen gerçeğe aykırı yayın yapan kişiler, yirmi bin liradan elli bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılacaklar. Ancak söz konusu teklifte yer alan ticari reklam kapsamına giren yayınların yanıltıcı yayın tanımı kapsamı dışında tutulması ile gıda işletmelerinin her türlü yayın organları ile yanıltıcı yayın yapması serbest hale gelirken, tüketiciyi bilgilendirme amaçlı yapılan fakat bilimsel araştırmalar ile ispatlanamayan yayınlar yanıltıcı yayın kabul edilerek yasak hale gelecektir. Buradan bakıldığında yapılan değişiklik ile tüketici menfaatlerini koruması gerekirken, gıda işletmelerinin korunduğu algısı oluşmuştur.”



“Örneğin; dünyada GDO’ların insan sağlığına karşı olumsuzlukları henüz bilimsel olarak ortaya konulmamıştır. Buna rağmen, halihazırda Türkiye’de GDO’ların gıda olarak kullanılmasına izin verilmemektedir. Ancak bu yasa yürürlüğe girerse, hiçbir kişi ya da kuruluş ‘GDO’lu ürünler insan sağlığına zararlıdır’ diye yayın yapamayacak, aksine işletmeler ticari reklam amaçlı yayınlar yaparak zararlı olmadığını iddia edebilecek ve zamanla ülkemizde bu ürünlerin serbest bırakılması yönünde kamuoyu oluşturabileceklerdir. Ayrıca, yanıltıcı yayın tanımında geçen, ‘tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratarak tüketicinin tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkileyen gerçeğe aykırı yayınları’ ifadesi kafa karıştırmaktadır. Bu ifadeden, tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkilemeyen ancak gerçeğe aykırı olan yayınlara ceza öngörülmediği anlamı çıkar.”

