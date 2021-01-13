Yangın faciası! Acı olayda 2 çocuk hayatını kaybetti
İstanbul'da bir binanın bodrum katında meydana gelen yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.
GÜNDEM 13.01.2021, 07:05
İstanbul Esenler'de bir binanın alt katındaki evde yangın çıktı. Evde kalanları kurtarmak için mahalleli seferber oldu. Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.
Kemer Mahallesi 922 Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında, Suriyeli 6 kişilik bir ailenin yaşadığı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dairenin penceresinden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Bazı vatandaşlar, içeridekileri kurtarmak için çalışma başlattı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların kurtardığı yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangında, bir çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan bir çocuk da yapılan müdühalelere rağmen kurtarılamadı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kemer Mahallesi 922 Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında, Suriyeli 6 kişilik bir ailenin yaşadığı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dairenin penceresinden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Bazı vatandaşlar, içeridekileri kurtarmak için çalışma başlattı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların kurtardığı yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangında, bir çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan bir çocuk da yapılan müdühalelere rağmen kurtarılamadı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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