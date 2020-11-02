Yalçın Granit hayatını kaybetti

Türk basketbolunun duayenlerinden Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Fransa'nın Paris takımına transfer olarak Avrupa'ya giden ilk Türk basketbolcu olan Granit, ardından koçluk, yöneticilik ve yazarlık yaptı.

Granit'in ardından spor camiasından taziye mesajları yayımlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu:

"Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi ile ilgili bilgiler daha sonra açıklanacaktır."

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu:

"Türk basketbolunun duayen ismi, basketbol efsanemiz, saygıdeğer büyüğüm Yalçın Granit'i maalesef kaybettik. Değerli katkıları basketbol camiası tarafından her zaman minnetle hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır dilerim. Başımız sağ olsun!"

Türkiye Futbol Federasyonu:

"Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Yalçın Granit'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz."

Beşiktaş:

"Türk basketbolunun duayen isimlerinden Yalçın Granit vefat etti" başlığıyla yayınlanan mesajda, "Türk basketboluna; sporcu, antrenör, yönetici ve yazar olarak büyük katkılar sunan duayen isimlerden Yalçın Granit'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz."

Galatasaray:

"Türk basketbolunun ve Galatasaray'ın efsanesi Yalçın Granit'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ömrünü Türk basketboluna hizmet vererek geçiren Yalçın Granit'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Darüşşafaka Tekfen:

"Kulübümüzün ve Türk basketbol camiasının değerli ağabeyi Yalçın Granit'in ölüm haberini almanın derin üzüntüsü içindeyiz. Darüşşafaka'da basketbolun öncülerinden Yalçın Ağabey'imizin kulübümüze katmış olduğu değerleri sonsuza yaşatacağız! Basketbol camiamızın başı sağ olsun."

Anadolu Efes:

"Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit'in vefatından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet; Granit ailesine, dostlarına ve basketbol ailesine başsağlığı dileriz."

Pınar Karşıyaka:

"Türk basketboluna oyuncu, antrenör, idareci ve gazeteci olarak büyük hizmetlerde bulunmuş olan Yalçın Granit'e Allah'tan rahmet, başta Granit ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Türk basketbolunun başı sağ olsun."

TOFAŞ:

"Türk basketbolunun duayenlerinden, basketbolumuzun efsane ismi Yalçın Granit’i kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet; Granit ailesine ve basketbol camiamıza baş sağlığı diliyoruz."

