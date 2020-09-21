Yahudileştirme planına karşı Mescid-i Aksa’yı müdafaa çağrısı

Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre Kudüs davası savunucusu el-Hedmi’nin çağrısı, Yahudi işgalcilerin Mescid-i Aksa’ya düzenledikleri saldırıların artması ve İsrail rejiminin mescide giden yolları, kapıları kapatması üzerine geldi.

Komite Başkanı el-Hedmi, işgalci İsrail’in sindirme politikası ve fanatik Yahudi işgalcilerin baskınları konusunda uyarıda bulunarak, Filistinlileri, Mescid-i Aksa’daki varlıklarını yoğunlaştırmaya ve nöbet tutmaya davet etti.

El-Hedmi, ibadetlerini mukaddes Mescid-i Aksa’da eda etmek isteyen Filistinlilerin İsrail işgal güçleri tarafından engellendiğini, mescit kapılarının kapatıldığını ve Kudüslülerin sürekli olarak uzaklaştırılma cezasına tabi tutulduğunu belirterek, Aksa’nın, koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ilk günlerden bu yana işgalci siyonist İsrail rejiminin hedefinde olduğuna dikkati çekti.

İşgalci İsrail rejiminin, Kudüs kenti sakinleri başta olmak üzere genel manada bütün Filistinlilerin hareket etme ve dini ibadet özgürlüğünü kısıtladığını belirten el-Hedmi, diğer taraftan Yahudi işgalcilerin Aksa’ya baskın düzenlemesinin önünü açtığına işaret etti.

Siyonist işgalcilerin, fanatik Yahudi işgalcilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik düzenlediği baskınları kolaylaştırdığına dikkat çeken el-Hedmi, işgalcilerin, yeryüzündeki bütün Müslümanların sert tepkilerine neden olan Yahudi işgalcilerin ırkçı saldırılarından sorumlu olduğunun altını çizdi.

Fanatik Yahudilerin zaman zaman Mescid-i Aksa'ya düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

El-Hedmi, UNESCO başta olmak üzere tüm uluslararası kurum ve kuruluşlara, Filistin’deki kutsal alanları ve Mescid-i Aksa’yı hedef alan ihlallerin engellenmesi yönündeki talebini yineledi.

