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Yahudi işgalcilerden Nablus’ta ırkçı saldırı
Yahudi işgalcilerin Batı Şeria’nın Nablus kentinin güneyindeki Calut köyünde Filistinlilere ait arazilere ırkçı saldırılar düzenlediği bildirildi.
GÜNDEM 24.09.2020, 11:33
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Dünyanın muhtelif ülkelerinden Filistin topraklarını işgal etmek üzere bölgeye hukuksuz olarak yerleşen Siyonist Yahudiler iş makineleri vasıtasıyla, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinin güneyindeki Calut köyünde Filistinlilere ait arazilere ırkçı saldırı düzenledi.
Filistin hükümetine bağlı Yerleşim Birimleri Dosyası'nın Batı Şeria'nın kuzey bölgesindeki Sorumlusu Gassan Dağlas konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada, fanatik Yahudi işgalcilerin, kendilerine tahsis edilen işgal merkezlerinin alanlarını genişletmek amacıyla yıkım ve iş makineleriyle, bölgedeki Filistinlilere ait yerleşim yeri, istinat duvarı, inşaat yapıları ve arazilerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.
Filistin halkının, İsrail rejiminin yayılmacı işgal planlarının farkında olduğunu ve özel mülklerine yönelik düzenlenen saldırılara büyük tepki verdiğini aktaran Dağlas, İsrail rejiminin, Filistinlilere zulmetmek isteyen Yahudi işgalcilerin önünü açtığını ve hukuksuz eylemlerini görmezden geldiğini vurguladı.
Diğer taraftan Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi çeteleri de, işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra Filistin’in muhtelif köy ve beldelerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.
Siyonist İsrail rejiminin 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla Yahudi işgal merkezi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi işgalci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi işgal birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
Filistin hükümetine bağlı Yerleşim Birimleri Dosyası'nın Batı Şeria'nın kuzey bölgesindeki Sorumlusu Gassan Dağlas konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada, fanatik Yahudi işgalcilerin, kendilerine tahsis edilen işgal merkezlerinin alanlarını genişletmek amacıyla yıkım ve iş makineleriyle, bölgedeki Filistinlilere ait yerleşim yeri, istinat duvarı, inşaat yapıları ve arazilerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.
Filistin halkının, İsrail rejiminin yayılmacı işgal planlarının farkında olduğunu ve özel mülklerine yönelik düzenlenen saldırılara büyük tepki verdiğini aktaran Dağlas, İsrail rejiminin, Filistinlilere zulmetmek isteyen Yahudi işgalcilerin önünü açtığını ve hukuksuz eylemlerini görmezden geldiğini vurguladı.
Diğer taraftan Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi çeteleri de, işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra Filistin’in muhtelif köy ve beldelerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.
Siyonist İsrail rejiminin 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla Yahudi işgal merkezi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi işgalci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi işgal birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
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